DODELJENO 20 KLJUČEVA ZA SOCIJALNE STANOVE: Ministri Starović i Vesić na uručenju "ulaznica" u nove domove, u Valjevu (FOTO)

MINISTAR za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović dodelio je u Valjevu ključeve 20 stanova korisnicima socijalnog stanovanja, u okviru Programa "Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji". Dodeli je prisustvovao i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Ministarstvo za rad

Ministar je podsetio da je 360 stambenih jedinica podeljeno u sklopu realizacije Programa sa više od 1.000 korisnika.

- Posebna vrednost ovog objekta je to je što ima izraženu dimenziju održivosti, za razliku od nekih ranijih, koji su podrazumevali socijalna stanovanja i nisu bili održivi na duži rok. Naglasio bih i mere pomoći pri zapošljavanju i samozapošljavanju, opremanje stanova, ali i mere psihosocijalne podrške, kao i preventivne zdravstvene preglede. Sve to zajedno čini jedan paket održivosti i to je slučaj sa svim drugim zgradama, njihovim korisnicima koji su imali priliku da se usele u svoje stanove u sklopu ovog Projekta, čija je vrednost 27 miliona evra - naglasio je Starović.

On je naglasio značaj modela partnerstva, koji se pokazao uspešnim, i gde su sa jedne strane nadležni resori Vlade, sa druge delegacija EU, zatim UNOPS kao implementacioni partner i lokalna samouprava.