ZA ODLIČNE UČENIKE U PARAĆINU: Besplatni zatvoreni bazeni tokom leta

OPŠTINSKI Sportski centar „7. juli“ i ovog letnjeg raspusta omogućio je svim odličnim učenicima paraćinskih osnovnih i srednjih škola besplatno korišćenje zatvorenih bazena.

Foto: Z. Rašić

Potvrdu o ostvarenom odličnom uspehu, odnosno propusnicu, izdaju matične škole, a učenici prilikom ulaska u Halu sportova na uvid predaju taj dokument i đačku ili zdravstvenu knjižicu.

Termini koje učenici mogu da koriste za besplatno plivanje i rekreaciju su svakog dana od 12 do 17 sati i od 22 do 1 posle ponoći, kažu u ovoj ustanovi i podsećaju da je ulaz na bazene za decu do 12 godina dozvoljen uz pratnju roditelja.