NOVI SAD PREŠAO NA ĆIRILICU: Udruženje "Dobrica Erić" nastavlja borbu za srpsko pismo akcijom u našoj severnoj pokrajini

VIŠE preduzeća u Novom Sadu - komunalna, pogrebna, kao i gradska turistička organizacija, prešli su - na ćirilicu.

To je još jedan uspeh Udruženja za odbranu ćirilice "Dobrica Erić", koje je pre šest meseci na više adresa u Vojvodini poslalo obaveštenja u kojim su upozoreni što ne koriste naše pismo. Te institucije, umesto našeg nacionalnog pisma, upotrebljavale su latinicu, čime krše Ustav i zakone.

Kako nam je rekao Dejan Matić iz ovog udruženja, oni su zahteve za poštovanje Ustava i zakona koji propisuju obaveznu upotrebu ćirilice, uputili turističkim organizacijama, kulturnim centrima i javnim preduzećima.

- Šest meseci kasnije ustanove u gradu Novom Sadu u potpunosti su ispunile naš zahtev, pa umesto latinice koriste ćirilicu - kaže Matić za "Novosti".

On nam je nabrojio koja su preduzeća postupila po preporuci i promenila pismo na svojim sajtovima.

To su javna komunalna preduzeća "Zoo-higijena" i pogrebno preduzeće "Lisje", kao i Agencija za Energetiku, Turistička organizacija Novi Sad, "Atelje 61" - ustanova za izradu tapiserija i JP Novi Sad gas. Jedina ustanova koja nije zamenila latinicu ćirilicom je Pozorište mladih.

- Kontaktirao sam sa direktorom pozorišta Aleksandrom Ćupićem i rekao mi je da je u toku porudžbina na ćirilici i da će doći do promene - priča Matić. - Osim ove ustanove, sve druge u Novom Sadu su posle poslatog zahteva u potpunosti prešle na ćirilicu i u tom delu je posao završen.

Neki mogu i na sud DEJAN Matić podseća da sve institucije koje se u prvoj fazi ogluše o zahtev udruženja, bivaju pozivane telefonom a direktorima se kroz razgovor objasni o čemu je reč. Ukoliko i to ne urodi plodom sledi treća faza u kojoj se šalju opomene pred utuženje, a poslednji korak je podnošenje tužbi. - Malo-pomalo uz ono što smo ispravili i uz one koji već koriste ćirilicu, dolazimo do značajne promene u javnom životu i primene novog zakona što i jeste cilj - kaže Matić.

U ostatku pokrajine učinak je manji, pa je od poslata 44 zahteva, ispravke izvršilo devet ustanova, što je, kako kaže Matić, učinak oko 20 odsto.

Tako su sa latinice na ćirilicu prešli: Kulturni centar Inđija i Kulturni centar Vršac, javno preduzeće "Subotica trans", u JP "Palić-Ludoš" dodata je ćirlica, isto to je urađeno i u JP "Marina i pristanište "Apatin", kao i JP "Vodoknal" Sombor. Na ćirilicu su još prešla preduzeća "Gradsko stanovanje" u Sremskoj Mitrovici, Dom zdravlja u Vršcu i Geronto centar u Rumi.

- Po pravilu veće, uticajnije i bogatije sredine spremnije su za saradnju - napominje Matić. - Što je sredina manja to teže dolazi do promene i prihvatanja predloga i zahteva u bilo kojoj oblasti. Samo nekoliko njih je potvrdilo da su primili naš zahtev, a neki su ćuteći prepravili ono što smo tražili, što nam u svakom slučaju ne smeta.

Što se tiče aktivnosti u centralnoj Srbiji, bez grada Beograda, kulturni centri i turističke organizacije koje ne koriste ćirilicu su obavešteni, ali javna preduzeća nisu, što će biti naredni korak.

Ovo udruženje svoje aktivnosti ima i u prestonici, pa je zahtevalo od Javnog komunalnog preduzeća "Naplata prevoza Beograd" da u svom radu koristi srpski jezik i ćirilično pismo, a to znači da sva obaveštenja o sistemu naplate moraju biti napisane na - ćirilici. U početku to nije bio slučaj, ali od momenta kada je taj zahtev poslat delimično je došlo do izmena, pa su neka obaveštenja umesto na latinici napisana na ćirilici.