Sutra bez struje delovi Braničevskog okruga

U četvrtak, 28. marta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U periodu od 9 do 13 sati, struju neće imati trafo-oblast „Dobra 2“ na području opštine Golubac, a od 8:30 do 16:30 naselja Đurakovo i Popovac kod Velikog Gradišta. Od 10 do 12 sati, sa mreže će biti isključena petrovačka naselja Kamenovo, Trnovče, Dubočka Mlava i deo Knežice.