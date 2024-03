Sutra bez struje delovi Braničevskog okruga

U utorak, 26. marta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U periodu od 9 do 14 sati, struju neće imati naselje Burovac kod Petrovca na Mlavi i deo korisnika trafo-oblasti „Duboka Valja Mare 2“ na području Kučeva. Na području grada Požarevca, od 9 do 12 bez struje će biti naselje Ćirikovac, a u samom gradu: pijaca ”Stari mlin” u Šumadijskoj, delovi ulica: Šumadijska, Dalmatinska, Đurđa Brankovića, Lole Ribara, Proleterska, Vase Pelagića, Sime Simića 1-5, Vardarska 5 i Dom penzionera. Od 8 do 14 sati, sa mreže će biti isljučen i deo „Mode“ kod Velikog Gradišta – Ulica dr Boška Vrebalova i Požarevački put.