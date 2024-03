Sutra bez struje delovi Braničevskog okruga

U petak, 22. marta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U periodu od 9 do 14 sati, na području opštine Malo Crniće struju neće imati deo Salakovca, Šapine i Zabrega, a od 9 do 13 deo Bresja. Od 9 do 15, na području grada Požarevca, dolaziće do povremenih isključenja u naseljima Kličevac, Kurjače, Rečica i u delu oko Hrastovače. Iz EPS-a apeluju na korisnike da tokom trajanja radova isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja strujom.