USPEŠNO RADE OD KORONE: Bogata ponuda na požarevačkoj Fejsbuk pijaci

VIRTUELNA pijaca za područje Požarevca i 25 okolnih sela „otvorena“ je za vreme epidemije korona virusa, ali i danas intenzivno i uspešno radi.

D.N.

Interesovanje i prodavaca i kupaca je veliko, o čemu svedoči podatak da grupa „Pijaca na FB Požarevac i okolina“ broji oko 14.000 članova. Oni koji nude svoju robu, uz opis navode i cenu, što kupcima olakšava izbor.

Čvarci se nude za 1.300 dinara, kulen je 2.500, suvi vrat 1.600, švargla 500. Glavica zelene salate i veza mladog luka košta 40, jaja su od 13 do 18 dinara.

Tegla slatkog kreće se od 500 do 600, kao i džemovi. Sitni kolači su 1.200, stari sir 600, a krompir od 75 do 130. Kukuruz je 20 dinara kilogram, stari beli luk 500, saksijsko cveće od 120 do 700. Prodaju se i svinje, prasići, ovce, kokoške i tovni pilići.

Mnogi prodavci nude i prevoz do određene adrese, što je još jedna privlačna pogodnost za kupce.