STRUČNO USAVRŠAVANJE I RAZMENA ISKUSTAVA: Zimski susreti učitelja kod Jagodine (FOTO)

Oko 120 učitelja, predmetnih nastavnika, stručnih saradnika i direktora osnovnih škola sa teritorije Jagodine, Despotovca, Svilajnca i Rekovca učestvovalo je na 38. “Zimskim susretima učitelja”, održanim u OŠ „Ljubiša Urošević“ u Ribaru.

Foto:Z.Gligorijević

Cilj “Zimskih susreta učitelja” taj je da okupi prosvetne radnike na jednom mestu kako bi razmenili iskustva i stručno se usavršavali.

Mirjana Milošević, učiteljica u OŠ „Boško Đuričić“ u Jagodini kaže da svake godine prisustvuje “Zimskim susretima učitelja”, jer oni prosvetnim radnicima daju „vetar u leđa” i uvek mogu da saznaju nešto novo.

-Pažljivo smo osluškivali očekivanja Ministarstva prosvete i nekako smo išli u susret tim dešavanjima, tako da su teme ovogodišnje manifestacije usmerene na nove standarde koji nas uskoro očekuju. To su zanimljive teme kao što su “Igra i istraživanje u nastavi”, “Male tajne nastavnika za poboljšanje uspešnosti učenika” i druge. Uz to smo se trudili da istaknemo i još jednu temu, a to je “Obrazovanje darovitih učenika”. To je četvrta tema koja je bila skrajnuta u prethodnom periodu – ocenio je Ivan Milovanović, predsednik Društva učitelja Jagodina.

Foto:Z.Gligorijević

Kao i prethodnih godina, OŠ „Ljubiša Urošević“ u Ribaru bila je odličan domaćin, a u holu škole bili su predstavljeni štandovi sa udžbenicima više izdavačkih kuća, kako bi učesnici mogli da se upoznaju sa njihovim sadržajem.