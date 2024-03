SLATKO, DA SLAĐE NE MOŽE BITI : 41. Sajam pčelara Vojvodine u Novom Sadu

SAJAM pčelara Vojvodine je danas na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, u svom 41. izdanju, okupio više od 1.000 učesnika, izlagača i gostiju iz Rumunije, Mađarske, Hrvatske, BiH i Srbije.

Pres služba grada

Tradicionalno okupljanje pčelara, naučnih radnika i proizvođača pčelarske opreme, koje se po pravilu održava prve subote marta meseca, upriličio je Savez pčelarskih organizacija Vojvodine a otvorio ga je Milorad Radojević, član Gradskog veća za privredu.

On je naglasio da Sajam pčelara Vojvodine predstavlja jednu od tradicionalnih manifestacija po kojoj je Novi Sad prepoznatljiv, i da pored privrednog ima i turistički značaj, i odlična prilika da pčelari i stručnjaci iz cele države, kao i gosti iz inostranstva, usvoje nova znanja, razmene iskustva i saznaju novine i trendove.

- Zadovoljstvo je biti na Sajmu pčelara Vojvodine, na kojem se u našem gradu tradicionalno okupljamo u čast pčelarstva i meda, proizvoda koji nazivamo hranom, ali i lekom- obratio se Radojević.- Zahvaljujući sajmu i pčelarskim organizacijama Vojvodine, naš grad je, zajedno sa Fruškom gorom, jedan od najznačajnijih centara pčelarstva u Republici Srbiji, a ono što nas posebno izdvaja je to što imamo med sa oznakom geografskog porekla – Fruškogorski lipov med. Grad Novi Sad od 2015. godine subvencioniše sertifikaciju Fruškogorskog lipovog meda i za te namene je do sada izdvojeno preko 5,5 miliona dinara. Takođe, u okviru podrške udruženjima koja se bave poljoprivredom, udruženju pčelara „Jovan Živanović“ je za nabavku lekova za pčele dodeljeno, u periodu od 2018. do 2023. godine, preko sedam miliona dinara.

On je istakao i da je u toku relizacija projekta „Podizanje medonosnih zasada“, u kojoj je jedan od partnera i udruženje „Jovan Živanović“, za koji je Grad Novi Sad obezbedio oko 16,5 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na korišćenje bez naknade, za podizanje medonosnih zasada gde bi pčelari mogli da dovoze pčele na ispašu.

- Pčelarstvo je očigledno delatnost koja sve više dobija na značaju, pa je i sve više mladih koji se odlučuju za pčelarstvo - istakao je Radojević, i dodao da ova manifestacija ima izuzetno dugu tradiciju i značajna je za proizvođače, ali i za posetioce koji sa sigurnošću mogu da kupe zdrav i kvalitetan proizvod.