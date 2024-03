Panel diskusija o vršnjačkom nasilju održana je u Domu učenika srednjih škola “Jagodina“ u Jagodini.

Foto:Z.Gligorijević

Kroz konkretne primere, predstavnici Školske uprave, Centra za socijalni rad i Policijske uprave grada Jagodine razgovarali su na ovu temu sa mladima koji tokom svog školovanja borave u ovoj ustanovi.

-Tema je veoma važna, s obzirom na to su ovo učenici srednjih škola i da oni sada tokom socijalizacije prolaze kroz period velikih promena. Zato je veoma važna interakcija sa učenicima, kontakt i razgovor, ali i brojne kulturno-sportske aktivnosti koje mi organizujemo u cilju usmeravanja njihove energije i misli na jednu pozitivnu, pravu stranu. Na taj način se borimo da to sprečimo to nasilje, koje je, nažalost, i te kako prisutno među nama ocenio je Nemanja Ivanović, stručni saradnik u Domu učenika srednjih škola u Jagodini.

Dom učenika srednjih škola “Jagodina“ u Jagodini celu sedmicu posvetio je borbi protiv vršnjačkog nasilja, te je mladim ljudima prikazano i nekoliko edukativnih filmova na ovu temu.