UNUTRAŠNJA SLAST OGOVARANJA: Predavanje južnočikaškog paroha u Jagodini (FOTO)

Protojerej stavrofor prof. dr Miloš Vesin, južnočikaški paroh i profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu, održao je tribinu „Zašto smo tako vešti u ogovoranju drugih?“ u parohijskom domu Crkve svetih apostola Petra i Pavla u Jagodini.

Foto:Z.Gligorijević

-Da ne bi ogovarao, čovek bi trebalo, pre svega, da prestane da osuđuje, jer osuđujući druge, dobijamo taj poriv za ogovaranjem. Trebalo bi da nađemo lep način da nekome kažemo u lice sa čim se ne slažemo. Ako se ne slažemo sa nečijim stavovima i postupcima, to ne znači da smo protiv njega. Međutim, postoji ta neka unutrašnja slast i to nije od juče. To je stara ljudska osobina da čovek kada govori loše o drugom oseća jednu nasladu, jedno posebno psihološko stanje – ocenio je protojerej stavrofor Vesin.

Foto:Z.Gligorijević

Prema učenju Pravoslavne crkve, najbolje je voditi računa prvo o sopstvenim grehovima, nedostacima i manama. Tako čovek ne bi imao vremena da se bavi tuđim problemima.

-Ogovoranje nije ništa drugo nego, zapravo, razgovor o tuđim problemima o kojima, pre svega, ne znamo ni punu istinu. Mnogo toga je, nažalost, izmišljeno. Po snazi svoje maštovitosti često znamo da dodajemo neku priču koju smo čuli, a onaj koji je čuo od nas dodaje i nešto svoje. Postoji jedan mudar savet koji je dao jedan sveti otac. Ako vidiš i čuješ da dvojica stoje i razgovaraju o nekom trećem, nemoj da im se pridružiš. Ako im se pridružiš, ćuti, jer pogodi o kome će govoriti čim se ti udaljiš. Čovek treba da bude svestan i tih istina – dodao je Vesin.