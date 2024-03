RADOVI KROJE TRASE: Izmene saobraćaja u centru Čačka

JAVNO preduzeće "Gradac" Čačak obavestilo je sve učesnike u saobraćaju, da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Ulice župana Stracimira doći do izmene režima saobraćaja u okolini te ulice počevši od danas. Ulica će biti zatvorena za saobraćaj za sva vozila, bicikliste i motocikliste, dok će kretanja pešaka biti regulisano gradilišnom ogradom i privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Foto: V. Ilić

Vozila će se kretati Ulicom Bogićevićevom u jednom smeru od Ulice hajduk Veljkove ka Rajićevoj (suprotno od trenutnog smera) i dalje Rajićevom ka Lominoj ulici. Ulicom hajduk Veljkovom u jednom smeru od Lomine ka Birčaninovoj i Kuželjevoj (kao i sada) i dalje Kuželjevom u jednom smeru od Hajduk Veljkove ka Železničkoj. U Kuželjevoj ulici biće dozvoljeno parkiranje vozila pod naplatom na postojećim parking-mestima (upravno na pravac kretanja) i na novooznačenim parking-mestima na kolovozu, podužno sa leve strane u odnosu na pravac kretanja.

Javni gradski prevoz saobraćaće ulicama Železničkom (od Kuželjeve do Bulevara vojvode Putnika), zatim Bulevarom vojvode Putnika do Ljubićske (kod Medicine rada), Ljubićskom do Ulice Bate Janković (kod Moravice), Ulicom Bate Janković do Ulice cara Dušana (kod crkve) i dalje Ulicom gospodar Jovanovom (ka pošti). Istom trasom kretaće se i u suprotnom smeru.