U DUELU ŽUĆKO I CRVENI: Nadmetanje najjačih gusana na finalu 38. "Gusanijade" sutra u Mokrinu (FOTO)

U finalu ovog jedinstvenog takmičenje za titulu šampiona boriće se dva mlada guska od dva mlada vlasnika. Žućko, iz jata Lazara Adamova Bilte mlađeg i Crveni, iz dvorišta Miodraga Trnića. Ukoliko Žućko nadjača Crvenog, mladi Lazar Adamov biće najmlađi šampion u dosadašnjoj istoriji „Gusanijade“, jer ima samo 15 godina.

- Ako Žućko bude jači, biće to još jedna retkost našeg takmičenja. Naime, on već ima dve titule, pobednik je bio u kategoriji mladih, a prošle godine i u ligi dvogodaca. Ako osvoji seniorsku titulu biće ujedno i najmlađi šampion u sve tri kategorije, iako ima samo tri godine. Sa trećom titulom Žućko će postići ono što je do sada ostvario još samo gusak Milko – prenosi nam zanimljivosti Živica Terzić, predsednik Udruženja guščara „Belo pere“.