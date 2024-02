SAVREMENI USLOVI ZA 200 OSUĐENICA: Napreduje izgradnja novog paviljona u ženskom zatvoru u Požarevcu

U KRUGU Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu, jedinom takve vrste u našoj zemlji, iz dana u dan napreduje gradnja novog paviljona, površine 1.800 kvadrata.

D.N.

Prolaznici svakog dana mogu videti radnike sa šlemovima na skelama, jer je nova građevina već znatno nadvisila zidine zatvora. Ova zgrada, koja će imati podrum, prizemlje i dva sprata, namenjena je za smeštaj oko 200 osuđenica, koje će u njoj imati sve što im je neophodno, po savremenim standardima.

Novi paviljon zida se na mestu starog, koji je podignut još 1874. godine. Jedno vreme u planu je bila njegova obnova, ali, zbog velikih oštećenja, procenjeno je da bi isplativije bilo sazidati novu zgradu. Poslovi rušenja i zidanja, u postupku javne nabavke, povereni su grupi izvođača iz Vranja, Leskovca, Kragujevca i Obrenovca. Vrednost radova, koji treba da se završe u septembru naredne godine, uz dvogodišnji garantni rok, iznose 592 miliona dinara.

Murali VISOKU betonsku ogradu kojom je opasan ženski zatvor, u delu prema Ulici Moše Pijade krase murali domaćih i stranih umetnika. Oni su oslikani u leto 2017. godine, tokom trajanja Festivala ulične umetnosti, prvog po redu, kada je nastalo još nekoliko murala u centru grada i kod Hale sportova.

U krugu ženskog zavoda 2019. godine završena je gradnja još jednog novog objekta. Njegova gradnja, na površini od 2.200 kvadrata, kapaciteta od 160 mesta, koštala je 2,7 miliona evra, od čega je Evropska unija dala 85 odsto, a Srbija ostatak. Tek pošto su u nju preseljene osuđenice iz stare zgrade, moglo je da se krene sa njenim rušenjem i zidanjem nove.

Inače, do 1866. godine, žene u Kneževini Srbiji kazne su izdržavale u zatvoru u Ćupriji. Te godine on je preseljen u Požarevac, u blizini kasarne, pored muškog zatvora. Godine 1874. osuđenici su izgradili poseban zatvor za žene, na mestu gde se on i danas nalazi, dok je muški 1912. preseljen sedam kilometara van grada, u naselje Zabela, po kome je kasnije dobio ime.

Opremanje NAMEŠTAJ za paviljon koji je useljen 2019. godine napravili su osuđenici KPZ "Zabela", a posteljinu su sašile osuđenice iz ženskog zatvora, jer u njemu godinama postoji i krojačka radionica. I opremanje buduće zgrade koja će se podići na mestu paviljona iz 19. veka, takođe će opremiti osuđena lica.