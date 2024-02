ZAVRŠNA FAZA IZGRADNJE TREĆEG BLOKA TERMOELEKTRANE "KOSTOLAC B" Još 350 megavata

TOKOM završne faze izgradnje trećeg bloka termoelektrane "Kostolac B", snage 350 megavata - za koji je kamen-temeljac položen u novembru 2017. - montirana je i ispitana celokupna oprema neophodna za rad elektrane tokom prve sinhronizacije, a trenutno se završavaju tople i hladne probe, te "glanca" putna i ekološka infrastruktura, uz intenzivnu obuku radnika.

D.N.

- Urađeni su projekti po kojima se radi na lokaciji, a pribavljene su i neophodne dozvole za svih 14 faza, za koje je dobijena i saglasnost protivpožarne policije MUP. Izvođači radova iz jedne kineske kompanije uveravaju nas da će izgradnja novog bloka B3 biti završena u prvoj polovini ove godine - kaže Željko Lazović, rukovodilac programa projekata i projekt-menadžer u Sektoru za ključne investicione projekte EPS.

Kao jedan od prioritetnih uslova za rad novog bloka, definisani su strogi zahtevi u pogledu mera zaštite životne sredine, koji su u saglasnosti s nacionalnim propisima, ali i obavezama Srbije na osnovu potpisanih međudržavnih sporazuma iz ove oblasti. Zato su usvojene granične vrednosti za sumpor-dioksid do 150 miligrama po kubnom metru, oksida azota do 200, a praškastih materija do 10 miligrama.

Inače, novi blok, koji će proizvoditi 2,5 milijardi kilovat-sati struje, što je pet odsto proizvodnih kapaciteta EPS, kao osnovno gorivo koristiće ugalj sa kopa "Drmno" i procenjuje se da će godišnje za to biti potrebna oko tri miliona tona.

Ovde posebno ističu da su realizaciji projekta vrednog 618 miliona dolara - dela druge faze kreditnog aranžmana Srbije i Kine, sklopljenog 2012, koji obuhvata i proširenje porvšinskog kopa "Drmno", sa devet na 12 miliona tona uglja godišnje - znanjem i iskustvom znatno doprineli i radnici TE "Kostolac B", koji su uključeni u svaki segment izvođenja radova, funkcionalnih ispitivanja i proba. A, za radnike iz Kine, još 2013, podignuto je naselje pored TE "Kostolac B". Zemljište i komunalnu infrastrukturu obezbedio je EPS, a Kinezi montažne objekte, nameštaj i opremu.

Upravljanje blokom B3 biće povereno timu radnika iz obe kostolačke termoelektrane - "Kostolac A" i "Kostolac B" - koji je u fazi formiranja.