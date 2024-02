URUČENE LEGITIMACIJE: Status borca steklo 111 Svilajnčana

Pomoćnica Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sanja Lakić posetila je opštinu Svilajnac i sa predsednikom Skupštine opštine Svilajnac dr Darkom Jevtićem uručila legitimacije borcima.

Foto: Z.Rašić

Lakić je razgovarala sa borcima, koji su joj predočili svoje probleme. Ona im je savetovala da sve svoje predloge i zahteve pretoče u jednu boračku organizaciju koja može na adekvatan način da se bavi njihovim pitanjem u saradnji sa lokalnim i državnim institucijama.

U opštini Svilajnac do sada je utvrđen status borca za 111 lica, a do sada su podeljene 62 legitimacije. One će borcima, ratnim vojnim invalidima i korisnicima prava palog borca omogućiti da ostvare razne pogodnosti.