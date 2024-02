OBUSTAVA VODOSBDEVANJA: Danas radovi u delu Ćuprije

Ćuprijsko Javno komunalno preduzeće „Ravno 2014.“ obaveštava da će danas, 5. februara, doći do privremenog isključenja nekih ulica sa vodovodne mreže.

Foto:Z.Gligorijević

Bez vode će, od 8 do 16 sati, biti potrošači u ulici Kneza Miloša, od Mikićevog mosta do Kvarta. Do prekida u vodosnabdevanju doći će zbog radova na vodovodnoj mreži.