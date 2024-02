BESPLATNI PREGLEDI 5. I 6. FEBRUARA: Dom zdravlja "Novi Sad“ povodom 4. februara Svetskog dana borbe protiv raka

POVODOM obeležavanja 4. februara Svetskog dana borbe protiv raka, službe Doma zdravlja „Novi Sad“ će na nekoliko punktova u gradu obeležiti ovaj značajan datum.

FOTO: Dom zdravlja Novi Sad

Preventivni centar će u ponedeljak, 5. februara od 9 do 12 sati u TC „Merkator“ i u utorak, 6. februara u „Unovereksportu 021“ od 9 do 12 sati, građanima kontrolisati šećer iz kapi krvi, visinu krvnog pritiska i pulsa, uzračunavaće BMI, kontolisati CO (ugljen monoksid) u izdahu kod pušača, edukovaće o značaju skrininga za rak pluća, kao i za samopregled dojki i testisa.

Služba stomatologije će se priključiti sa savetima o očuvanju zdravlja zuba i usne duplje.

Međunarodno udruženje za borbu protiv raka ove godine je pokrenulo novu trgodišnju kampanju povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv raka u kojoj se okupljaju pojedinci, organizacije i vlade širom sveta u cilju smanjenja nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka.

U prvoj godini kampanje, fokus je na smanjenju prepreka u pristupu preventivnim pregledima, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka.

Svake godine 19,3 miliona osoba oboli od nekog oblika raka, a 30 do 50 odsto svih oblika raka se može sprečiti usvajanjem zdravih stilova života, redovnim skrining pregledima, ranim oktkrivanjem i blagovremenim lečenjem. Međutim, 75 odsto svih prevremenih smrtnih ishoda od raka u svetu do 2030. godine i dalje će se registrovati u nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama.

Rak pluća, rak dojke i rak debelog creva su vodeće lokalizacije raka u obolevanju i u umiranju. Ove tri vrste raka čine zajedno jednu trećinu novoobolelih i umrlih osoba od raka u svetu.

Srbija se prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka svrstava među 40 zemalja Evrope u grupu zemalja sa srednjim rizikom obolevanja, nalazi se na 12. mestu i visokim rizikom umiranja od malignih bolesti u Evropi, na drugom mestu odmah iza Mađarske. Procenjene stope obolevanja od svih malignih tumora su niže kod muškaraca nego kod žena.