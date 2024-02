BESPLATNE ONLAJN PRIPREME ZA SVE SREDNJOŠKOLCE IZ SRBIJE:Za buduće studente na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu

DEPARTMAN za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje besplatne onlajn pripreme za prijemne iz matematike i informatike.

Pripreme počinju u utorak, 6. februara, a zainteresovani srednjoškolci treba da kreiraju svoj nalog na portalu departmnskog sajta. On lajn pripreme se organizuju od 2019. godine, kako bi se omogućilo svim srednjoškolcima iz Srbije, ali i regiona, odnosno Republike Srpske, Crne Gore i Hrvatske, da se spreme za prijemni, a da ne moraju fizički da budu u Novom Sadu.

Učenici mogu da se priključe pripremama u bilo kom trenutku, a svi časovi će biti snimljeni i svi registrovani srednjoškolci moći će ovu nastavu da pogledaju i odloženo. Pored toga, svi registrovani maturanti na raspolaganju će imati i zadatke sa prijemnih ispita od 1995. do 2023. godine.

Pripremna nastava će se održavati svakog utorka od 20 časova, a prvi čas je zakazan za utorak, 6. februar od 20 časova. Na pripremama prvo će biti obrađene teme koje dolaze na prijemni, a potom će nekoliko časova biti posvećeno rešavanju zadataka, po želji polaznika priprema. Dve do tri nedelje pre prijemnog ispita, za sve zainteresovane organizovaće se i probni onlajn prijemni ispit.

I Departman za biologiju i ekologiju, takođe organizuje besplatne pripreme za sve srednjoškolce u Srbiji koji za prijemni ispit na fakultete u Srbiji polažu test iz biologije. Nastava obuhvata sadržaje obrađene u gimnazijskim udžbenicima biologije, po novom programu.

Nastava je organizovana po celinama koje se obrađuju u okviru predmerta biologija od prvog do četvrtog razreda Gimnazije prirodno-matematičkog smera.

Pripremna nastava biće organizovana od 10. februara do 8. juna i traje ukupno 86 školskih časova, subotom, sa početkom u 11 sati, u trajanju od pet školskih časova. PO završetku čitavog ciklusa pripreme, 22. juna biće organizovano završno testiranje. Za prijavu se popunjava on lajn formular na sajtu departmana, a prijave traju do sutra, petka, 2. februara.

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, počinje sa pripremnom nastavom u subotu 3. februara. Cena je 12.000 dinara, a više informacija i detalja možete pronaći na sajtu departmana.