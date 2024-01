"MIKINICA" U KIKINDI BEZ GREJANJA DO NAREDNOG UTORKA: Zbog zamene vrelovoda deo ulice zatvoren za saobraćaj

Stanare zgrade „Mikinica“ u centru Kikinde jutros je neprijatno iznenadilo obaveštenje JP „Toplana“ da je prinuđeno da zameni deo vrelovoda baš kod njihove zgrade, u Ulici vojvode Putnika kod broja 3 i da će zbog toga, sve do narednog utorka, 30. januara, najverovatnije, biti bez grejanja.

Foto: R. Šegrt

- Usled nepredviđenih okolonosti prinuđeni smo da izvršimo zamenu dela vrelovoda u ulici Vojvode Putnika, kod kućnog broja 3 (zgrada „Mikinice“ ), pa korisnicima na pomenutoj adresi tokom izvođenja radova neće biti isporučivana toplotna energija, a tačan datum će još biti preciziran. Zbog tih radova od danas, 23. januara, pa do 30. januara za saobraćaj biti zatvoren deo ulice i to od ugla ulica Vojvode Putnika i Dimitrija Tucovića pa do ulaza u Gimnaziju „Dušan Vasiljev“ i Ekonomsko-trgovinsku školu iz ulice Vojvode Putnika – saopšteno je iz JP „Toplana“.

Iz ovog preduzeća zamolili su građane, korisnike daljinskog grejanja i sve učesnike u saobraćaju za razumevanje.