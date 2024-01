“DANI VINA“: Tradicionalna manifestacija u Centru za kulturu u Lapovu

Povodom 18. manifestacije „Dani vina“, Centar za kulturu „Stefan Nemanja“ u Lapovu poziva sve proizvođače vina i rakije da se prijave za takmičenje.

Foto Z. Gligorijević

Zainteresovani treba da dođu da popune prijavu i dostave uzorak u Centar za kulturu „Stefan Nemanja“ od 22. do 31. januara. To mogu učiniti svakog radnog dana od 7 do 14 sati. Vino će biti ocenjivano u kategorijama: belo, roze i crveno, a rakija u kategorijama: rakija od šljive, rakija od grožđa i ostale voćne rakije.

Pobednicima će nagtrade biti dodeljene 13. februara u 12 časova u trpezariji OŠ „Svetozar Marković“ u Lapovu.