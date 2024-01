NA DRUMOVE U SUBOTICI BAČENO 30 TONA SOLI: Zimska služba na terenu

IAKO je sneg počeo da pada oko šest časova ujutru, Zimska služba Subotice je sa mehanizacijom na terenu bila i ranije, te je oko 30 tona soli bačeno na saobraćajnice, biciklističke staze i autobuska stajališta.

foto:J.L.

- Sneg, tačnije lagana susnežica, počela je da pada oko šest časova, ne zadržava se na kolovozu, ali su nam temperature u minusu, tako da smo mi u drugom stepenu mobilnosti i to nam obuhvata svu mehanizaciju – osam kamiona, unimag i četiri traktora koja obilaze biciklističke staze i parkove. Mi smo izašli ranije zbog najave koju smo imali, bili smo na terenu i kada je počeo sneg da pada, odmah smo krenuli da bacamo so – kaže Damir Grbić iz Zimske službe. - Oko deset sati večeras opet očekujemo niske temperature, pa očekujemo da će opet biti akcija od deset uveče do šest časova ujutru.

Kako je sneg prestao da pada, većih problema u saobraćaju nema.