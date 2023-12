BESPLATAN PREGLED MLADEŽA ZA DOBROVOLJNE DAVAOCE: Zavod za transfuziju krvi Vojvodine nastavlja sa akcijama na terenu

ZAVOD za transfuziju krvi Vojvodine i naredne nedelje nastavlja sa akcijama prikupljanja dragocene tečnosti na terenu, a mobilne ekipe biće širom Vojvodine.

Foto Shutterstock

U ponedeljak, 25. decembra priliku da pokažu humanost imaće građani Inđije, a mobilna ekipa biće u Domu zdravlja od 16 do 19 časova, u Šidu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati, u Zmajevu u Mesnoj zajednici od 10 do 11 sati i u Bačkom Dobrom Polju u Mesnoj zajednici od 12 do 13 časova.

Narednog dana, u utorak, 26. decembra, krv će dobrovoljno moći da daju meštani Perleza, a mobilne ekipe biće u Sali od 14.30 do 19 časova, u Crvenki u Domu kulture od 8 do 12 sati, u Apatinu u Biblioteci od 9 do 12 sati, a u GSP u Novom Sadu od 11 do 13 časova.

Sutradan, u sredu, 27. decembra, mobilne ekipe biće u Pančevu u Crvenom krstu od 13 do 17 časova, u Kumanu u KUD-u od 8.30 do 1 sati, u Somboru u Crvenom krstu od 9 do 13 sati i u Šimanovcima u Kliman liftovi od 12 do 15 časova.

U četvrtak, 28. decembra, krv će dobrovoljno moći da doniraju građani Kikinde, a mobilne ekipe biće u Crvenom krstu od 8.30 do 13 sati, u Sremskoj Mitrovici u Crvenom krstu od 8.30 do 13 sati, u Zrenjaninu u Crvenom krstu od 8 do 12 sati i u Vršcu u Crvenom krstu od 9 do 13 sati.

U petak, 29. decembra, mobilna ekipa biće u Inđiji u Domu zdravlja od 9 do 11 sati, u Somboru u Crvenom krstu od 9 do 11 sati i u Vrbasu u Crvenom krstu od 9 do 11 sati.

U Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine, u četvrtak, 28. decembra biće organizovan dermatološki pregled mladeža od 14 do 18 časova za sve davaoce koji u tom periodu dođu da daju krv.