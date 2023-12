BATINE U VRTIĆU JOŠ BEZ EPILOGA: U toku disciplinski postupak protiv vaspitačice u Žablju

ZBOG incidenta koji se dogodio 15. novembra, u predškolskoj ustanovi "Detinjstvo" u Žablju u toku je disciplinski postupak protiv vaspitačice M. P. koja je, kako se tvrdi, udarila trogodišnju devojčicu i na nju vikala, pa je suspendovana sa posla.

FOTO: privatna arhiva

U međuvremenu, roditelji su dete ispisali iz vrtića, jer nije usvojen njihov zahtev da bude premeštena u drugu grupu.

Pomenutog dana, Ž. D. (ime i prezime poznato redakciji) ćerkicu je dovela sa šest-sedam minuta zakašnjenja, zbog čega ju je, tvrdi, vaspitačica opomenula, povukla dete za ruku i povela u sobu...

Propis GRUPE su, tvrdi direktorka, formirane u skladu sa normativom za upis koji propisuje broj mališana. - Propisi nalažu umanjeni broj dece u grupi u koju je upisano dete kojem je potrebna dodatna podrška, pa zato nije bilo moguće pozitivno odgovoriti na zahtev roditelja da se njihovo dete premesti - kaže Svetlana Boškov.

- Posle desetak sekundi, zaustavila me je jedna mama i pitala da li je moje dete u beloj majici i sa kikicama, rekavši da devojčica plače, da ju je vaspitačica udarila i da viče na nju... Prišla sam prozoru i videla da moja ćerka zaista plače, pa sam se vratila i izvela je. I od nje sam čula isto što i od one majke... Niko nema pravo da podiže ruku na moje dete, jer je ono posle odbijalo da ide u vrtić, govoreći da se plaši vaspitačice... Kada smo žena koja je sve videla i ja pozvane na disciplinsku raspravu, izgledalo je kao da smo mi nešto pogrešile, a ne vaspitačica. Štaviše, kada sam ispisivala dete, ponudili su mi da potpišem da je razlog za to činjenica da nemam prevoz do Predškolske ustanove, što sam odbila jer nije tačno. Tek na moje insistiranje, naveli su da raskidamo ugovor zbog nasilja nad detetom, a saznala sam i da je upravo zbog te vaspitačice već troje dece premešteno u druge grupe, na insistiranje roditelja - objašnjava Ž. D.

S druge strane, Svetlana Boškov, direktorka PU "Detinjstvo", kaže da je, posle temeljne istrage u vezi sa navodima o neprimerenom ponašanju u vrtiću, odmah pokrenut disciplinski postupak protiv vaspitačice, a obaveštena je i Prosvetna inspekcija koja je, po izlasku na teren, naložila disciplinski postupak, koji je već bio pokrenut.