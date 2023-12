U MAJU SE OTVARA 108 LOKAL: Nova faza izgradnje zeleno-robne pijace u Leskovcu

POČELA je nova faza izgradnje kombinovane zeleno-robne pijace u Leskovcu.

Foto I. Mitić

Investiranjem 38,9 miliona dinara gradi se objekat sa 12 lokala namenjenih prodaji poljoprivrednih proizvoda i robe široke potrošnje. Nekadašnje montažne objekte duž Ulice kralja Petra Prvog zameniće lokali ukupne površine 340 metara kvadratnih. Zakupci na pijaci, ali i svi Leskovčani, dobiće funkcionalniji i lepši prodajni prostor koji odgovara potrebama trgovaca, ali i kupaca, a ova faza radova trebalo bi da bude završena do kraja aprila ili maja naredne godine.

- Sa ljudima koji rade na pijaci dogovorili smo izgradnju ukupno 108 lokala. Finansiraće ih lokalna samouprava. Prosečna cena jednog lokala je oko 300.000 dinara, sa nadstrešnicom i prostorom za čuvanje robe - pojasnio je Goran Cvetanović, predsednik Privremenog organa.

Svi radovi trajaće do kraja iduće godine i za to vreme zakup tezgi na pijaci koštaće 5.000, što je za 1.700 dinara manje od pune cene. To je, kako je rečeno, još jedan benefit za zakupce tezgi, a JP "Pijaca" je iz budžeta grada već dobilo subvencije u iznosu od 15 miliona dinara.

Objekat koji se zida imaće čeličnu krovnu konstrukciju, pokrivenu limom, sa obostranim aluminijumskim portalima, ka ulici i prema unutrašnjosti pijace. Lokali će se prodavati na licitaciji, po početnoj ceni koju bude odredila Poreska uprava.