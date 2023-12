SUBOTIČANI, SPREMITE SLIČUGE: Sutra počinje klizališna sezona

Klizališna sezona na Gradskom klizalištu u Subotici počinje u petak.

FOTO: Promo

Radno veme na dan otvaranja biće od 18 do 20 časova, dok će od naredne sedmice, od ponedeljka do petka, raditi u tri termina - od 10 do 12 časova, od 13 do 15 časova i od 18 do 20 časova. Što se tiče vikenda, klizalište će biti otvoreno takođe u tri termina - od 10 do 12 časova, od 14 do 16 časova i 18 do 20 časova.

U petak počinje i tradicionalna Školica klizanja, koja će se održavati svakodnevno na Gradskom klizalištu od 9 do 10 časova i od 16 do 16.50 časova. Donja uzrasna granica koja se preporučuje za dečake i devojčice je 4 pune godine, dok gornja granica ne postoji.