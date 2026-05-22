Tenis

CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Evo šta je Novak Đoković već uradio na Rolan Garosu

Новости онлине

22. 05. 2026. u 11:02

Novak Đoković je tokom godina postao prava "mašina" za obaranje rekorda, a iako bi bilo gotovo nemoguće nabrojati sva njegova dostignuća, vlasnik 24 Grend slem titule upravo je dodao još jedan neverovatan podvig u svoju riznicu.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Nakon održanog žreba za izdanje Rolan Garosa za 2026. godinu, ozvaničeno je da je srpski as postao apsolutni rekorder po broju nastupa na Grend slem turnirima!

Novak će u Parizu upisati svoje 82. učešće na turnirima velike četvorke, čime je i zvanično pretekao dosadašnje rekordere – Rodžera Federera i Felisijana Lopeza.

Ovaj podatak još jednom potvrđuje Đokovićevu neverovatnu dugovečnost i konstantnost na vrhunskom nivou, s obzirom na to da je bilo potrebno više od dve decenije vrhunskog tenisa da bi se dostigla ova brojka.

Takođe, vredi napomenuti da se na večnoj listi penje i Sten Vavrinka. Švajcarac će u prvom kolu pariskog Grend slema odmeriti snage sa Arturom Filsom, što će biti njegov 76. nastup na najvećim turnirima. Time je Vavrinka prestigao Rišara Gaskea, koji se od tenisa oprostio prošle godine.

Podsetimo, Nole u prvom kolu Rolan Garosu igra protiv Đovanija Mpeši Perikara.

ŠOKANTAN ŽREB ZA ROLAN GAROS! Novak Đoković ovo nije očekivao! Evo ko s kim igra

