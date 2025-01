TENISKI SVET U ŠOKU! Evo kada će se tek Novak Đoković vratiti na teren

Povreda zbog koje je Novak Đoković morao da preda Aleksandru Zverevu polufinalni meč na Australijan Openu teže je nego što se u prvom trenutku mislilo.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Novak je na meču protiv Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu Otvorenog prvenstva Australije doživeo povredu butnog mišića. Uspeo je da završi meč i ostvari plasman u polufinale, međutim, ispostavilo se da je povreda ozbiljnije prirode. Počeo je meč protiv Aleksandra Zvereva, odigrao jedan set u polufinalu, ali uprkos velikoj želji da nastavi da se bori, telo nije dozvolilo. Bol je bio takav, da nije bio u mogućnosti da nastavi meč, pa je bio prinuđen da odustane.

Kasnije je objavio i rendgenski snimak povrede za sve "eksperte" koji su tvrdili da simulira. Sada se pojavila informacija da će srpski as pauzirati oko dva meseca. Kris Fauler, komentator ESPN-a, tvrdi da je povreda ozbiljnija nego što se misli.

– To uopšte nije šala – prenosi „Tenis 365“ reči američkog novinara koji za ovu stanicu komentariše tenis, NFL i fudbal.- Ruptura je prilično duboka. To je najdublji deo zadnje lože a problem je jer je to veliki mišić. Duboka je i zato je teško dobro je zalečiti. Zadnja loža nije dovoljno prokrvljena i zato se sporije oporavlja od ostalih mišića.

Fauler ističe da je to razlog zašto Novaka možda čeka duža pauza nego što je prvo procenjeno, kada je rečeno da će trajati dve-tri nedelje.

– Sa zadnjom ložom se ne sme žuriti. Morate da budete sigurni da je sve u redu pre povratka na teren. Uobičajeno je da se takva povreda leči nekoliko meseci.

Naime, Đoković neće igrati za Dejvis kup reprezentaciju Srbije protiv Danske, propustiće sigurno turnir u Dohi koji je na programu krajem februara, a sve je izvesnije da neće biti spreman i za Masterse u Indijan Velsu i Majamiju.

Podsetimo, Masters u Indijan Velsu na programu je od 2. do 16. marta, nakon toga sledi turnir u Majamiju koji traje do 30. marta.

Novak sigurno neće rizikovati, na teren će se vratiti kada bude potpuno spreman i usresrediti se na sezonu na šljaci.

