NADAL OTKRIO ŠOKANTNU VEST: Španac boluje od neizlečive bolesti, a njegove reči rasplakaće vas

MOŽETE li danas da zamislite teniski svet bez Rafaela Nadala u njemu? To se umalo dogodilo kada je Španac imao svega 17 godina.

Pred punoletstvo Rafael Nadal saznao je da boluje od Miler-Vajsovog sindroma, te mu je tada saopšteno da nikada neće igrati tenis.

Španac je i pored crnih prognoza uspeo da osvoji 22 grend slem trofeja i postane jedan od najboljih igrača svih vremena.

Inače, Miler-Vajsov sindrom je bolest koja napada kosti stopala i izaziva jak bol pri svakom pokretu, prenosi specijalizovani španski portal "Puntodebreak".

- Prvi put sam se povredio sa 17 godina i rečeno mi je da verovatno više nikada neći igrati profesionalni tenis. Shvatio sam da sve može da nestane u trenu. Za bolest Miler-Vajsov sindrom nije bilo leka, samo tretmani. Nisam ni znao šta je to. Jednog dana ste neverovatno srećni, a sutradan ne možete da hodate. Danima sam plakao, ali to je bila najveća lekcija iz skromnosti. Imao sam i sreće da imam oca kakav je moj, koji je uvek bio pozitivan i tvrdio da ćemo naći rešenje. Ali, ako ga ne nađemo, govorio je, ima još stvari u životu van tenisa. Hvala bogu, tako je i bilo i posle mnogo bolova i operacija i rehabilitacija rešenje je bilo nađeno - otkrio je Nadal u ispovest za američku kompaniju "Sportska tribina“, čiji je cilj da omogući sportistima da se direktno u prvom licu obraćaju navijačima.

Opisao je i svoj odnos prema protivnicima i rekao da ga nikada nije pokretala mržnja prema rivalima nego poštovanje.

- Nikada me nije pokretala mržnja prema rivalima, nego duboki respekt i divljenje. Jednostavno, trudio sam se da se svakog jutra probudim i budem bar malo bolji kako bih mogao da im pariram. Nije uvek funkcionisalo ali bar sam se trudio. Uvek sam se trudio. Svi mi dobijemo ono što smo davali. Nadam se da će moje nasleđe biti da sam se uvek trudio da se prema svima odnosim sa dubokim respektom. To je bilo zlatno pravilo mojih roditelja. Moj otac mi je uvek govorio: Teško je biti original, lakše je biti kopija. On nije govorio o tenisu nego o životu. Okrenite se oko sebe i pogledajte ljude kojima se divite. Kako se oni ponašaju prema drugima. Šta volite u njima. Ponašajte se kao oni i verovatno ćete imati srećan život. Tu lekciju sam unosio u svaki meč.

