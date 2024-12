KONTROVERZNI TENISER OPET PALI VATRU: "Da sam njegova žena, razveo bih se od njega zbog Novaka Đokovića"

Australijski teniser Nik Kirjos, poznat po svojim britkim komentarima, ovog puta se našalio na račun Endija Marija, komentarišući njegovu odluku da postane trener Novaka Đokovića.

FOTO: EPA

Kirjos je uz osmeh izjavio da je Mari imao sreće što je i dalje u braku nakon ovog poteza.

Podsećanja radi, Endi Mari je zvanično završio svoju igračku karijeru posle Olimpijskih igara u Parizu, ali nije dugo ostao van teniskih terena. Pred kraj godine odlučio je da se posveti trenerskom poslu, prihvativši saradnju sa Đokovićem.

Kirjos se u razgovoru osvrnuo na Marijeve zdravstvene probleme i operacije koje su mu produžile igračku karijeru, ali i istakao da on ne planira da ide sličnim putem.

– Nisam želeo da imam samo povredu, i sigurno ne želim da budem kao Endi Mari, to je sigurno, da hramljem do cilja, ne. A sada trenira Novaka, i mislim, čoveče, ovaj tip stvarno ne može da se skloni od tenisa. Ne može. Mislio sam, ovaj tip će da ide sa porodicom, uživa u životu. Ali on je kao 'Treniram Novaka', a ja sam kao 'O, Bože'. Sigurno bih se razveo od njega – rekao je Kirjos uz karakterističan humor.

Inače, Endi Mari je od 2015. godine u braku sa Kim Sirs, s kojom ima četvoro dece. Pre nego što je počeo da radi sa Đokovićem, često je govorio koliko uživa u vremenu provedenom sa porodicom i strasti prema golfu. Ipak, očigledno je da ga tenis i dalje snažno privlači, sada u potpuno novoj ulozi.

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.