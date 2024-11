"NOVAKU NE TREBA BEBISITER!" Brutalne reči o novom teniskom tandemu Đoković - Mari

NOVAK Đoković je ponovo izazvao teniski zemljotres. Angažovanjem Endija Marija za trenera šokirao je ceo svet.

I skoro da ne prođe ni dva sata da se neko ne oglasi i ne komentariše saradnju nekada velikih rivala. Poslednji u nizu je Endi Rodik, koji je izneo svoj stav o ovom teniskom čudu.

- Novaku ne treba bebisiter, ne treba mu neko da ga uči profesionalizmu, ne treba mu neko da ga nauči kako se udaraju forhend i bekhend. Njemu je potreban strateg, neko visoke inteligencije, sa kojim može da razmenjuje ideje i da radi na vrlo konkretnim stvarima za vrlo specifične protivnike. Mari neće da se pojavi i da kaže - sada ćemo da promenimo način na koji treniraš, to nije to. Ovo je bukvalno još jedan ugao gledanja za duele sa pet protivnika, to je to - rekao je Rodik u svom podkastu.

- Novak je zauvek Tajson. On izađe, može da te oduva s terena, može da igra i odbranu, da radi sve što je potrebno. Da li je i dalje čovek koji najbolje udara loptu na svetu? Ne znam. Siner je verovatno preuzeo tu titulu. Siner je mlađi, verovatno može da proizvede veću brzinu. To ne znači da je sve skupa bolji igrač, ali samo…

Ne sumnja Amerikanac da Mari može da pomogne Đokoviću.

- Šta je Mari radio u poslednjih pet godina svoje karijere? Trudio se da reši probleme nastale onim što je izgubio, igrački i fizički, do različitih nivoa… Ta muka kroz koju je i prošao predstavlja vrednost za Novaka u ovim godinama. Reći da Novak sa 38 godina nije jednako dobar kao Novak sa 32 ne bi trebalo da je kontroverzno. Endi je teniser sa najvećom igračkom inteligencijom koju sam ikada video, on se takmičio sa ovim superherojima bez toga da ima najjače oružje na terenu, nije bio ni najbrži… On je majstor nijansi, majstor skauting izveštaja, jedan od igrača koji su najbolje analizirali detalje u istoriji. Neće te Novak slušati ako mu daješ neke lenje koještarije, potrebno je da neka prava misao stoji iza tih saveta. Bred Gilbert mi je pričao da bi ga Endi uvek pitao ‘zašto’ kad god bi mu rekao da nešto uradi… To zna i Novak, i on želi te razgovore i oseća da mu treba nešto drugačije u ovom trenutku. Mari je odbio mnoge vrhunske igrače i muške i ženske pre Novaka.

Podsećanja radi, prvi grend slem turnir u sezoni počinje 12. januara, a Đoković je u Melburnu deset puta osvajao titulu.

