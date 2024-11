"BIO SAM TOTALNO U ŠOKU!" Bivši španski teniser o odluči Novaka Đokovića da mu Endi Mari bude trener

Legendarni bivši španski teniser, Aleks Koreča, prokomentarisao je saradnju Novaka Đokovića i Endija Marija.

- Bio sam totalno u šoku. Trebalo mi je 10-15 sekundi da prihvatim i onda sam pomislio kako pametan potez od Novaka i Endija, u isto vreme. Osećao sam da su Novaku potrebna velika i ogromna motivacija i da želi da dovede nekog posebnog, nekoga ko odlično razume igru u poslednjih 15-20 godina, a upravo se povukao. Jednom kada odeš u penziju pa se skloniš na duže vreme, onda je sve teže vratiti se. Endi uvek vidi stvari jasno. Biće to eksplozivna kombinacija koja bi mogla da funkcioniše - rekao je Koreča za "Eurosport".

- Mogao bi možda da donese nešto čime bi iznenadio protivnike. Mislim da Novak treba da počne da radi stvari malo drugačije. Bio je veoma čvrst i dosledan, ali u isto vreme, mislim da će pokušati da bude agresivniji. Ako dovedete nekgoa kao što je Endi, morate da date svojih 100 odsto i ovo malo goriva za koji Novak oseća da ima u rezervoaru. Mislim da to treba da istraži kako bi završio karijeru i rekao: 'Dao sam sve od sebe, sada mislim da to nije stvar rezultata'. To je više teniski, treninzi, zabava, uživanje, smeh. Mislim da bismo mogli da vidimo drugačiju verziju Novaka - istakao je Koreča i dodao:

- Očekujem veoma agresivnu verziju Novaka, inače će se mučiti. Biće mu potrebno i trčanje, kada igra sa vrhunskim igračima jer protiv njih moraš da znaš i da se braniš, jer ne možeš uvek da dođeš u poziciju da napadaš.

Đoković i Mari će nakon Australijan opena odlučiti šta dalje.

- Da bi Novak pokazao da je još uvek gladan, dovodi nekog veoma posebno. Svi poštuju Novaka i svi poštuju Endija. Tako da kad igrate protiv Novaka, a imate i Endija u boksu, osećaćete veliki pritisak, znajući da oni znaju mnogo, dosta su pobeđivali, tačno znaju šta treba da rade - zaključio je Koreča.

