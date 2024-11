"DOLAZAK MAREJA JE SIGNAL!" Čuveni teniser zna zašto je Đoković izabrao velikog rivala za trenera

GLAVNA teniska vest juče i danas je ta da je Endi Marej postao trener Novaku Đokoviću. O tome je govorio i bivši francuski igrač Žilijen Beneto.

FOTO: Tanjug/AP

On je u razgovoru za "RMC sport" istakao da veruje da Nole ima veliku motivaciju da osvoji 25 grend slem trofej.

- Zato što se bili sjajan igrač, ne mora da znači da ste dobar trener i da to garantuje da će se napraviti uspeh kao trener. Marej će mu biti strateg, ne običan trener, neće ga on učiti kako da udari lopticu forhednom ili bekhendom. Mislim da Đoković ima pravu motivaciju da osvoji 25. grend slem trofej, da bude jedini koji je to uradio i učiniće sve za to. A činjenica da mu se Marej pridružio u svom timu je signal koji on šalje drugima, ali i sebi da ima još nešto da kaže, još jednu viziju o igri Alkaraza i Sinera da može da ih pobedi u pet setova. Ne smemo zaboraviti Zvereva koji je godinu završio uspešno. I mislim da ima na umu da je on pozvao Endija Mareja.

Podsetimo, Nole i Marej su tokom karijere bili veliki rivali. Odigrali su 36 mečeva, a Srbin je slavio 25 puta. Sada ceo svet jedva čeka da vidi kako će funkcionisati njihova saradnja trener/igrač.

