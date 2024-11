ĐOKOVIĆ OTKRIO: "Radimo na licenci za narednih 10 godina"

BEOGRAD open se završava danas, ali bi mogao da ostane u Beogradu u narednoj dekadi.

foto: Tanjug

Naime, direktor turnira Đorđe Đoković istakao je da su pregovori u završnoj fazi da se potpiše ugovor o organizaciji narednih 10 godina.

– Licenca je potpisana na dve godine, ali pregovori su pri kraju, najkasnije do februara bi trebalo da dobijemo informaciju – trebalo bi da postanemo suvlasnici licence, pa da se igra u Beogradu narednih deset godina. U početku je to bila ruska licenca, pa se preselila u Tel Aviv, sada su okolnosti takve kakve su. Veruju nam, vlasnici su zadovoljni, bili su ovde do juče, odjeknulo je lepo u svetu, zadovoljni su kako sve izgleda, a unapredićemo to u budućnosti, nadam se, rekao je Đoković i dodao:

– Gotovo sam siguran da ćemo imati licencu u narednih deset godina. Mi kao vlasnici bismo mogli da biramo kada da organizujemo turnire, još sledeće godine je ovaj termin, ali videćemo za posle.

BONUS VIDEO: Geri Lineker: Džud Belingem je pravi vođa, napravio je sjajan potez

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.