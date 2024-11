"SINER NIŠTA NIJE URADIO!" Trener italijanskog tenisera sve iznenadio

Italijanski teniser Janik Siner završiće godinu na prvoj poziciji, ali je ovu sezonu pored titula i pobeda obeležio i doping skandal u kojem se našao mladi teniser. Sada se oglasio i njegov trener Daren Kejhil i govorio o ovom slučaju.

Australijski trener je dao opširan intervju za "Gazeta dela Sport" i tom prilikom dosta je govorio o doping skandalu.

- To je bio najgori momenat u sezoni, te vesti posle turnira u Majamiju, ali posle oluje uvek dolazi sunce. Posle momenta šoka, Janik je nastavio da hoda uspravne glave znajući da nije uradio ništa pogrešno. Bio je to dug proces. Ljudi to ne mogu da zamisle, to mora da se iskusi. Ima jedna pozitivna stvar u tom novom procesu: WADA nikada nije sumnjala da je Janik čist igrač i to je najvažnije za nas. On je oduvek verovao da će istina izaći na videlo i koristio je teren kao svoje sklonište. Svaki put kada obuče opremu i uzme reket, oseća se sigurno, jer je na mestu koje voli - ističe Kejhil.

Dodao je i da je Siner iz toga dosta naučio.

- Razumeo je da u životu sve može da preživi; posle ovoga, ništa ga ne plaši. Ima dva slema i broj jedan je. On je takođe inspiracija i meni. Svi pričaju o timu oko njega, ali on je lider. On utabava stazu. Nije uradio ništa pogrešno. Zna da je nevin. Čekaćemo na presudu Suda u Lozani. Janik će u međuvremenu nastaviti visoko uzdignute glave - ističe iskusni trener.

Siner je na završnom Mastersu u Torinu u grupi "Ilije Nastase" u kojoj su i Danil Medvedev, Tejlor Fric i Aleks de Minor.

