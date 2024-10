KECMANOVIĆ ELIMINISAN: Srbin zaustavljen u četvrtfinalu Stokholma

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović završio je učešće na turniru u Stokholmu, pošto je u četvrtfinalu poražen od Tomija Pola sa 7:6 (9), 6:2.

FOTO: M. Vukadinović

Odlično je duel otvorio 55. na ATP listi, jer je već u trećem gemu napravio brejk. Prednost je čuvao do šestog gema kad je Amerikanac vratio izgubljeno.

Do kraja seta su igrači bili sigurni na svoj servis, pa se ušlo u taj-brejk. Kecmanović je propustio set-loptu, a Amerikanac je iskoristio petu i došao do vođstva.

Pao je Beograđanin skroz u drugom segmentu, rival je to znao da kazni i ekspresno je stigao do 5:0. Miša je vratio jedan brejk, ali to je bilo dovoljno samo da se ublaži gubitak drugog seta.

Pol će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Andrej Rubljov (Rusija) - Stan Vavrinka (Švajcarska).

BONUS VIDEO: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.