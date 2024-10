"NEĆU REĆI KO JE GOAT!" Novak Đoković još jednom pokazao zbog čega je najveći svih vremena

Tokom nedavnog boravka u Kini, Novak Đoković je dao intervju za magazin Vog, u kom je otkrio mnoge zanimljive detalje o svojoj karijeri, emocijama na Olimpijskim igrama i pogledu na budućnost tenisa.

Novak je u intervjuu opisao svoje emocije tokom osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu. Istakao je da je osećao intenzivne emocije i da je taj trenutak bio jedan od najznačajnijih u njegovoj karijeri.

- U tome i jeste stvar – emocije se nisu stišavale neko duže vreme da budem iskren. Nisam zapravo dozvoljavao sebi da razmišljam o tome koliko sam blizu cilja sve do meč-lopte. I onda sam pobedio. Osetio sam toliko intenzivne emocije, toliku količinu emocija kakvu nikada na teniskom terenu nisam osetio. Igrao sam možda i svoj najbolji tenis, na velikoj sceni, protiv Karlosa koji je bio u dobroj formi. I to je bio neverovatno jedinstven meč, jedan od najgledanijih događaja na Olimpijskim igrama u svim sportovima i zaista je bilo zadovoljstvo biti deo istorije na taj način. Osvajanje te medalje, uz moju porodicu, dok moja deca gledaju, dok su tu bili moji prijatelji iz olimpijskog tima Srbije koji su došli da me bodre… Pun krug, zaista, nakon što sam ostvario sve sjajne stvari koje tenis ima da ponudi. Zlatna medalja je bila deo koji nedostaje i zaista sam osetio iskrene emocije nakon pobede i u Olimpijskom selu kada sam proslavljao sa srpskim sportistima, svi su došli, plesali smo i pevali - rekao je Đoković.

Zanimljiv je bio i odgovor na pitanje da li odlazak Rafaela Nadala i Rodžera Federera zatvara jedno poglavlje i menja tenis ili sport samo nastavlja da se razvija u svom pravcu:

- Ne vidim to tako crno ili belo. Mislim da ja pripadam toj staroj gardi koja možda više ne može da se nosi sa mladima. Definitivno dolazi do promena, to je prirodan proces i već nekoliko godina se o tome priča. Imamo sada mlade momke, ali takođe imamo i generaciju koja je između: Zvereva, Medvedeva, Cicipasa. Sve su to momci koji su ili bili ili su sada u top 10, Medvedev je bio broj jedan. Oni će biti tu još neko vreme zajedno sa mlađima. Ali pretpostavljam da vi mislite na Sinera i Alkaraza. U poslednjih 12 meseci njih dvojica su razvili neverovatno rivalstvo i to je ono što zaista privlači pažnju ljudi. Ljudi možda i ne prate tenis kao takav, ali svako prati velika rivalstva.

A Novak se našao u rivalstvu sa tri igrača, četiri ako dodamo i Endija Marija:

- Prvih nekoliko godina moje karijere, dok sam pokušavao da se probijem, glavno rivalstvo je bilo između Federera i Nadala. Mislio sam, osećao, kao da nema mesta za trećeg. Imao sam rivalstvo sa Endijem Marijem. On je mojih godina, odrasli smo zajedno, ali uz naše rezultate i dostignuća, tokom godina se veliko rivalstvo razvilo u "veliku četvorku". Mislim da je to nešto što je ostavilo dobar, veliki pečat na tenis. I zato mislim da je na kraju veoma dobro da imamo svežu krv i novo rivalstvo koje je čvrsto, autentično i koje jednostavno privlači ljude.

Novak je govorio i o tome da tenis ima potencijal da postane popularniji, ali da je to nešto na čemu mora da se radi.

- Padel je sada popularan, svi pričaju o njemu. Ali da li ste primetili kako su na Ju-Es openu reklamirali tenis kao najzdraviji sport? Ko god igra tenis, živi duže.

Novak je otkrio da voli da provodi vreme sa porodicom i da uživa u energiji svoje dece. Takođe je istakao da su izazovi roditeljstva konstantni, ali da je to iskustvo koje ga ispunjava i uči ga važnim životnim lekcijama.

- Najzabavnije je to što su oni i dalje samo deca, uvek žele da se igraju i zaista su veoma kreativni. I sve vreme su pravi izazov, pomeraju granice, proveravaju dokle mogu da idu da bi dobili ono što žele. To je nešto što se za svaku sitnicu ponavlja iz dana u dan. Tolerancija i strpljenje, to je ono što sam morao da treniram od kada imamo decu. I da učim od njih jer su oni tako prisutni u svakom momentu, puni saosećanja i praštanja. Kao odrasli veoma retko smo tako prisutni u momentu, uvek je tu pitanje šta je sledeće što moram da uradim. Uvek razmišljaš o sadašnjosti i budućnosti. I često zaboravljamo da budemo razigrani. Život odrasle osobe je zapravo previše ozbiljan. Volim da provodim vreme sa decom baš zbog toga. Uživam u toj dečjoj, čistoj energiji. Takođe, kroz rad u fondaciji želimo da ostvarimo cilj da podržimo razvoj u ranom detinjstvu. Mislim da je možda najvažnija stvar koju mogu da kažem o roditeljstvu da moraš da razumeš da najčešće nisi važan ti već oni. Ako želiš da budeš najbolji za njih, ako želiš da budeš najbolji roditelj i najbolji otac, moraš zaista da budeš koncentrisan, da budeš u najboljem mentalnom stanju, u najboljem fizičkom stanju kako bi davao i primao, da budeš tolerantan i strpljiv, ali i da budeš odlučan, nekad i strog - rekao je Novak.

Novinar Voga konstatovao je da bi mogle da se povuku neke paralele sa tenisom:

- Kada kod kuće postoji neki pritisak i kada imate osećaj da morate da reagujete na određeni način, da u kratkom roku pronađete neko rešenje, u tom smislu, da, postoje određene sličnosti. Tenis je veoma dinamična igra, brzo donošenje odluka je ključ, a moraš da budeš strpljiv ukoliko izgubiš dozu strpljenja i smirenost. Moraš iz poena u poen da se vraćaš kako bi ostao u duelu. Tako da, da, postoje neke sličnosti ako gledate iz te perspektive.

Na ličnom planu, šta je na Novakovoj listi stvari koje želi da uradi?

- Ima mnogo stvari. Zainteresovan sam za mnogo toga. I dalje želim da naučim da sviram saksofon. Da zaista naučim. Pre nekoliko godina sam svirao pristojno jedno vreme, ali sam onda postao loš u tome jer nisam dovoljno i redovno vežbao. Podsetili ste me sada na to. Voleo bih da naučim da pevam, da sviram neke instrumente. Saksofon je broj jedan, ali bih voleo da naučim da sviram i ostale. Voleo bih da naučim i da glumim u pozorištu, obožavam pozorište. Pozorište pre svega, ali volim i filmove. Ipak, više volim interakciju uživo. Volim komediju i pokušavam da pokupim neke trikove od prijatelja koji su glumci. Voleo bih da načim da slikam i crtam i da pravim stvari. Takođe sam veoma strastven kada su u pitanju stvari u vezi sa zdravljem, oporavkom, sportska nauka, biotehnologija… To je veliki spisak stvari koje me zanimaju, neke od mojih investicija odnose se upravo na ta polja i pokušavam u različitim partnerstvima da razvijam brendove. Moj tim i ja pokušavamo da spojimo sve tačkice kako bismo napravili grupu jakih brendova. Voleo bih da svoj brend proširim van tenisa, van filantropije, u svet biznisa, velnesa i više od toga. Mnogo toga se dešava. Mislim da je moj agent i biznis savetnik preopterećen, samo on to zna, ali takođe mislim da je ovo uzbudljivo vreme i da je neka vrsta tranzicije i za mene - otkrio je Đoković mnogo toga i dodao da tenis vidi kao platformu, produžetak ruke za sve one stvari koje želi da razvije.

I za kraj pitanje o GOAT trci, da li Novak o tome razmišlja, da li mu se dopada sam taj termin?

- Mislim da je to postalo bitno i prisutno tek pre nekih pet do sedam godina ili tako nešto. Ako je rasprava o tome ko je GOAT nešto što ljude koji prate tenis zaista zanima, podržavam to. I sviđa mi se. Neću reći šta ja mislim o tome i ko je GOAT. Ostavljam ljudima da o tome diskutuju. Ja moram da ukažem poštovanje ranijim generacijama, tenis kao sport se mnogo razvio i napredovao, čak i sam reket se promenio i zato je veoma teško reći. Ljudi vole da raspravljaju o tome kako bi neko kao Bjorn Borg ili Rod Lejver ili Džon Mekinro igrali danas, ili ja, ili bilo ko drugi. Nikada to nećemo znati. Ja sam samo počastvovan što sam deo te grupe, počastvovan sam što mogu sebe da nazovem učesnikom istorije tenisa i igre. Iako sam ih video mnogo puta i dalje se naježim kada ih sretnem, te legende, svaki put.

