''NEĆU KAO ĐOKOVIĆ I NADALI, ALI...'' Nik Kirjos nakon dugog odsustva sa terena želi grend slem titulu!

Australijski teniser Nik Kirjos rekao je danas da mu je cilj da osvoji grend slem titulu nakon što se vrati na teniske terene nakon duge povrede.

Kirjos nije igrao takmičarski meč od prošlog juna u Štutgartu, ali želi da osvoji grend slem titulu pre nego što završi karijeru.

- Vraćam se pošto me nešto drži oko ove igre. Pobedio sam gotovo svakoga protiv koga sam igrao, igrao sam u finalu grend slema, osvojio grend slem u dublu, osvojio brojne titule i zaradio novac. Ali sada mi je glavni cilj grend slem trofej. Mislim da će to biti jedina stvar koja će ućutkati ljude. To će biti moja duboka motivacija - rekao je Kirjos za Kod Sports, preneo je Jurosport.

On je u julu 2022. godine igrao u finalu Vimbldona i izgubio od srpskog tenisera Novaka Đokovića.

- Daleko od toga da sam završio. Ušao sam u završnicu karijere, ali još imam godinu ili dve... Osećam se izuzetno dobro. Sada treniram oko tri sata dnevno, ručni zglob je posle operacije potpuno izlečen i motivisan sam - dodao je 29-godišnji teniser.

Krijos je rekao da možda neće nastaviti karijeru u tridesetim godinama, kao što su Rafael Nadal, koji je nedavno saopštio da će na kraju godine završiti karijeru ili Đoković, koji ima 37 godina i takmiči se i dalje za titule.

- Ne želim da razmišljam o penziji, ali istovremeno shvatam da se to približava. Mislim da neće biti lako - naveo je Kirjos.

