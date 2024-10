NOVAK "SILNI" ĐOKOVIĆ: Srbin nakon velike drame razbio Amerikanca, nestvaran meč u Šangaju

NOVAK Đoković se nakon pet godina vratio u Šangaj, gde je učešće na mastersu počeo trijumfalno. Nole je bio ubedljiv protiv Aleksa Mikelsena 2:0 (7:6(3), 7:6 (9)) u setovima.

Nije dobro počelo po srpskog tenisera za koga se videlo da dugo nije nastupao, poslednji meč odigrao je avgusta, a rival je došao do brejka, te je poveo 3:0, probudio se nakon toga Nole, koji je u završnici vratio brejk i uveo set u taj-brejk gde je protivniku pokazao da je neprikosnoven, te ga je dobio 7:3.

Treba istaći da je Đoković odlično koristio lošu igru na drugi servis rivala, terao ga je na bekhend stranu koja ga je na momente mučila, a klasa koju Srbin poseduje bila je dovoljna da dođe do prvog seta.

Siguran je u nastavku meča bio Đoković. Amerikanac je promenom taktike pokušao da mu razbije ritam, ali suočavao se sa sličnim problemima u karijeri Srbin i ranije, te ga ovo nije mnogo pokolebalo, čuvao je svoj servis, rivalu nije dozvoljavao lako da dođe do poena.

U četvrtom gemu uspeo je Đoković da oduzme rivalu servis, prosuo je potom izglednu prednost, dozvolio rivalu da se vrati i izjednači na 4:4, usledila je velika drama i igra na razliku u kojoj se Đoković bolje snašao, te je još jednom dobio taj-brejk.

NOVAK ĐOKOVIĆ - ALEKS MIKELSEN 7:6 (3), 11:9 (9)

Taj - brejk drugi set 1:0 - Prvi poen Đokoviću 2:0 - Usledila je duga razmena i novi poen za Đokovića, mini taj-brejk. 2:1 - Osvaja Amerikanac naredni poen. 2:2 - Potom vraća i taj-brejk. 3:2 - Usledila je teniska poezija, Prošla je lopta iza leđa Đokoviću, on proklizao i kaznio rivala koji je mislio da je već tada dobio poen. 4:2 - Igra Novak u ovim momentima kao da je tinejdžer. 4:3 - Poen osvaja Amerikanac. 5:3 - Drugi servis Đokovića. Servis viner nakon njega. 5:4 - Pobegla je Đokoviću lopta, poen za Amerikanca. Koji sada servira. 5:5 - Nova greška Srbina koji je slajs poslao u aut. 6:5 - Stegla se ruka Amerikanca, meč lopta - Đoković. 6:6 - Ipak nema kraja ovom meču. Pogrešio je sada Đoković. 7:6 - Nova meč lopta za Noleta. 7:7 - Hrabra igra Amerikanca u ovom trenutku. Ne odustaje od zacrtanog uprkos velikom pritisku. 7:8 - Sada set lopta za Amerikanca. 8:8 - Ipak ne, ne dozvoljava Nole. Smeje se Amer, a plakao bi zbog propuštene prilike u ovom trenutku. 8:9 - Velika borba, ali ovog puta Mikalsen uspeva da preokrene i dođe do nove šanse za set. 9:9 - Nastavlja se, ne dozvoljava Novak iznenađenje. 10:9 - Srbin je potom servirao za meč, po treći put. Ovoga puta uspešno!

6:6 - Čeka nas novi taj-brejk

6:5 - Dva vezana poena za Đokovića u presudnim momentima. Tri gem lopte za Đokovića, Amerikanac je nakon neuspešnog čelendža poslao lopticu u mrežu.

5:5 - Osvojio je prvi poen Amerikanac, potom nakon lošeg prvog serrvisa još jednom je usledila kazna od Đokovića. Usledio je napad skraćenom loptom, koju je Đoković pogrešnim rešenjem počastio rivala - 15:30. Usledila je još jedna greška za dve gem lopte. Prvu je spasao Novak, ne i drugu.

5:4 - Vraća se Đoković u meč. Servira Amerikanac za ostanak u duelu.

4:4 - Na kraju potvrda brejka.

4:3 - BREJK! Dolazi do brejka nakon svega Amerikanac, prosuo je Đoković prednost.

4:2 - Đoković dobija priliku da servira za meč. Iako je izgledalo da će "nulom uzeti set, ipak je sreća bila naklonjena rivalu, te je uveo gem u razliku i na kraju ga dobio...

4:1 - Laka potvrda brejka. Nulom je rivalu dozvolio da uzme samo jedan poen.

3:1 - BREJK! Ne može Amerikanac u ovom trenutku nikako da slomi otpor Novaka Đokovića koji kontroliše svaki aspekt igre i dolazi do lakih poena.

2:1 - Dobio je Đoković opomenu od sudije, ušao u kratku raspravu sa njim, ali ga to nije pokolebalo, došao je do poena. Pokušavao je Mikelsen da bude agresivan, promenio je aktiku, ušao u izjednačenje. Ali još jednom je Đoković imao gem loptu. Uzima važan gem Srbin.

1:1 - Odgovorio je momak iz Kalifornije na isti način.

1:0 - Đoković je na krilima dobre igre u završnici prvog seta nastavio i drugi.

PRVI SET 7:6(3)

Taj-brejk , prvi set 7:3 0:1 - Mikelsen dobija prvi poen u taj-brejku. 1:1 - Greši potom Amerikanac iz forhenda, osvaja Novak poen. 2:1 - Ponovo na servisu Đoković, tera rivala na grešku. 3:1 - Težak poluvolej Amerikanac sa njim nije mogao ništa, mini-brejk za Novaka. 3:2 - Fenomenalan na servisu Amerikanac, Đoković nije uspeo da se odbrani, poslao je lopticu daleko u aut. 3:3 - Izgubio je Đoković prednost mini-brejka. 4:3 - Poen Đoković 5:3 - Naterao je Nole rivala da malo više trči. 6:3 - Iskoristio je visok ritam da dođe Srbin do tri vezane set lopte. 7:3 - Set za Novaka Đokovića.

6:6 - Odlično je počeo, naterao je rivala na neiznuđenu grešku. Potom sjajno reaguje Srbin na mreži - 30:0. Na kraju "nulom" dobija gem, taj-brejk.

5:6 - Ponovo je pritisak Amerikanac prebacio na Noleta koji će sada servirati za ostanak u setu i taj-brejk.

5:5 - Uspešan servis gem Đokovića.

4:5 - Sjajan je bio Madsen, servirao je potom Novak za ostanak u setu.

4:4 - Rasplamsava se borba. Đokoviću se upalio alarm, te je došao do potvrde brejka.

3:4 - BREJK! Kad god Amerikanca ne služi prvi servis poene na drugi uzima Novak, međutim kada proradi, ima problema Srbin. Ipak, forsirao je mrežu Mikelsen, napravio grešku, a Novak je došao do 15:30. Došao je Đoković u nastavku do dve brejk prilike, ali rival je napravio as. Usledile su iznova poteškoće sa servisom, kaznio je to Nole i vratio brejk.

2:4 - Ulazi Đoković u ritam, uzeo je osmi poen na svoj servis dok rival ima sjajnu igru sa servisa.

1:4 - Gejm za Amerikanca.

1:3 - Posle pet godina u Šangaju Đoković je osvojio gem. Protivnik se nije mnogo pitao, odlična igra Đokovića koji se naizgled budi.

0:3 - Ne deluje dobro po Đokovića, brzo je Mikelsen došao do potvrde brejka. Đoković na startu totalno van ritma.

0:2 - BREJK! Amerikanac je iskoristio nešto lošiji početak meča Novaka Đokovića, te je došao do brejka.

0:1 - Prvi poen na servis rivala dobio je Novak Đoković. Srbin je iskoristio slabiji forhend rivala, ali je već u narednom poenu pogrešio na mreži. Dobija na kraju Amerikanac gem.

12.37 - Zagrevanje igrača trenutno na terenu. Očekuje se da Đoković i Mikelsen uskoro otpočnu meč u Šangaju. Prvi na servisu biće Amerikanac.

UOČI MEČA

Prvi put još od 2019. godine, Novak Đoković će učestvovati na mastersu u Šangaju, koji je osvojio četiri puta, po čemu mu nema ravnog. Najbolji teniser svih vremena samo pet puta je poražen u najmnogoljudnijem kineskom gradu, dok je zabeležio 34 pobede.

Đoković je rekorder i po ukupnom broju pehara sa turnira iz ATP serije 1.000, pošto ih je podigao okruglo 40.

Pokušaće u Kini da zaokruži još jedan veliki jubilej i pojuri 100. titulu u karijeri, čime bi postao tek treći igrač u istoriji "belog sporta" sa trocifrenim brojem trofeja. Više ih imaju samo Rodžer Federer (103) i Džimi Konors (109).

Mada je i sam prizano da mu to nije prioritet u ovoj fazi karijere, Đokovićev nastup u Šangaju biće jedna od poslednjih prilika da popravi plasman u ATP trci.

Plasmanom u završnicu uspeo bi da obezbedi mesto na Završnom turniru u Torinu, gde će se sredinom novembra nadmetati osmorica najuspešnijih tenisera godine.

Đoković je trenutno na devetoj poziciji u ATP trci, sa 45 poena manje od Australijanca Aleksa de Minora, koji nakon Ju-Es opena nije izlazio na teren, a propustiće zbog povrede i turnir u Šangaju.

Aleks Mikelsen - prva prepreka ka 100. tituli

Dvadesetogodišnji Amerikanac je trenutno na 43. poziciji na ATP listi i ovo mu je najbolji uspeh u karijeri.

Tenis je počeo da igra sa tri godine udarajući loptu od zid u garaži, omiljeni udarac mu je bekhend, desnoruk je i najviše voli da igra na tvrdoj podlozi.

Mikelsen i Đoković se nikada nisu sastajali, a Amerikanac je profesionalnu karijeru započeo prethodne godine.ž

Do sada je odigrao 66 ATP mečeva i ima polovičan učinak 33-33.

