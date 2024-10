TENISKI SVET U NEVERICI! Jelena Dokić do detalja opisala kako je zlostavljao otac Damir

BIVŠA teniserka Jelena Dokić je rešila da otkrije baš sve, kada je u pitanju njen život. Ove nedelje objavljen je trejler za dokumentarac, koji će biti dostupan u australijskim bioskopima od 7. novembra.

Foto: N. Skenderija

Dokumentarac pod nazivom "Neuništiva" istražuje tenisku karijeru Jelene Dokić i zlostavljanje koje je pretrpela od oca. Bivša australijska teniska šampionka, koja je jedno vreme nastupala i pod zastavom Srbije, ispričaće svoju životnu priču u novom dokumentarcu koji će biti prikazan sledećeg meseca.

Priča o Dokić je dobro poznata. Rođena je u Jugoslaviji, a njena porodica se preselila u Australiju kada je imala 11 godina. Dok se afirmisala kao talentovana juniorka, Dokić je osvojila titulu na Ju-Es open-u za devojke 1998. godine i Francusko otvoreno prvenstvo u dublu sa Kim Klijsters.

Osvojila je i Hopman Cup 1999. godine sa Markom Filipusisom. Njen trenutak proboja došao je iste godine kada je, kao 16-godišnja kvalifikantkinja, izbacila Martinu Hingis u prvom kolu Vimbldona i stigla do četvrtfinala.

Godine 2000. dostigla je polufinale Vimbldona, što je bio njen najbolji rezultat na grend slemovima. Nakon turbulentnog perioda sredinom 2000-ih, ponovo se vratila tenisu i ostvarila bajkovitu trku do četvrtfinala na Australijskom openu 2009. godine.

Podsećanja radi, bivša teniserka je u svojoj memoarskoj knjizi „Neuništiva“ iz 2017. godine, detaljno opisala užasno fizičko i psihičko zlostavljanje koje je pretrpela od oca, dok će sada više reči o tome biti u dokumentarcu.

- Otac mi je često govorio „nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti“. Ja do svoje 33 godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga“, pričala je Dokićeva svojevremeno.

