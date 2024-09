"GLEDAM SAMO SEBE, NE BAVIM SE DRUGIMA": Siner iznenađen porazima Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza

Italijanski teniser, Janik Siner nije dozvolio da mu se desi isto što i Novaku Đokoviću i Karlosu Alkarazu. Italijan je uspeo da se plasira u osminu finala Ju-Es opena pošto je ubedljivo pobedio Kristofera O'Konela rezultatom 3:0 po setovima 6:1, 6:4, 6:2.

Nije prvog tenisera sveta uzdramala cela afera oko dopinga. On pruža dobre partije od početka turnira. Izgubio je set samo u prvom kolu od Mekenzija Mekdonalda, ali je iz meča u meč sve bolji.

Za razliku od Novaka Đokovića i Karlosa Alkarasa, on je uspeo da se domogne druge sedmice slema i i dalje je glavni favorit za osvajanje titule. Ukoliko bi osvojio bila bi to njegova druga grend slem titula u karijeri i druga ujedno koju je osvojio ove godine (prethodno je bio najbolji u Australiji).

janik Siner je dotakao se porasa svojih glavnih rivala, Novak Đoković i Karlos Alkaraza koji su u ranoj fazu turnira eliminisani.

- Sport je nepredvidiv. Kada god malo padne nivo vaše igre bilo da je to fizički, bilo psihološki, rivali to maksimalno koriste. Njihovi rivali su bili neverovatni, dobro su igrali, koristili su svoje šanse i to je to. Dešavaju se takve stvari. mađutim, ja to ne gledam tako. Gledam samo sebe. To radim već duže vremena, ne bavim se drugima. Tako funkcionišem i mislim da je to najbolji način - rekao je Siner

