ĐOKOVIĆ NASTAVIO POHOD KA ODBRANI TITULE: Laslo Đere predao meč Novaku početkom trećeg seta na Ju-Es openu

NOVAK Đoković plasirao se u treće kolo Ju-Es opena, pošto mu je Laslo Đere predao meč pri rezultatu 6:4, 6:4, 2:0, te je tako nastavio pohod ka odbrani titule.

FOTO: Tanjug/AP

Ovo je bio treći njihov međusobni okršaj. Znao je momak iz Sente u prethodna dva da namuči saigrača iz reprezentacije. Posebno je to bio slučaj na istom ovom mestu prošle godine. Laci je tad imao prednost od 2:0 u setovima, no nije uspeo da dobije meč.

Pobednik je ostao isti i nakon ovog duela, iako se vodila velika borba u prva dva seta. Videlo se da fali svežine obojici, ali su u nekim trenucima udarali loptu veoma snažno. Koliko je uvodni deo susreta bio izjednačen najbolje se vidi po tome da je prvi brejk viđen u 10. gemu kada je 109. na ATP listi servirao da ostane u setu.

Ipak, slika na kraju prvog dela meča nije bila ohrabrujuća za navijače trenutno drugog igrača planete. On je tražio pomoć fizioterapeuta zbog problema sa stomakom, no to mu nije smetalo da nastavi susret.

Iskoristio je to Đere i prvi je napravio brejk u drugom setu. Prednost stečenu u trećem gemu čuvao je sve do osmog gema kada je posustao i omogućio rivalu da se vrati u set. Nakon što je Nole poveo sa 5:4 Laslo je bio taj koji je zatražio pomoć doktora. I on je imao problem sa stomak, odrađena mu je masaža, ali ja na licu sve vreme bila bolna grimasa.

U narednom gemu slabije rangirani srpski teniser je nizao greške i tako omogućio saigraču iz reprezentacije da povede sa velikih 2:0 i dođe na korak do plasmana u treće kolo Ju-Es opena.

Samo dva gema odigrana su u trećem gemu kada je Laslo morao da preda meč. Očigledno da je povreda bila jača i da nije mogao da nastavi duel.

Đoković će u trećem kolu igrati protiv Aleksej Popirina koga je ove godine pobedio na dva grend slema - Australijan openu i Vimbldonu.

Treći set: Đere - Đoković 4:6, 4:6, 0:2

0:2 - Dobio je Novak još jedan gem sa nulom, a onda je Đere odlučio da preda meč. Očigledno da je povreda bila jača.

0:1 - Najkakši gem Novaka u meču. Dobio ga je ekspresno i tako što dobrom prijatelju nije prepustio nijedan poen.

Drugi set: Đere - Đoković 4:6, 4:6

4:6 - Sve je izgrešio Đere u ovom gemu i Đoković je poveo sa 2:0, te mu još jedan set nedostaje da se plasira u treće kolo Ju-Es opena.

Novak Đoković/FOTO: Tanjug/AP

4:5 - Kako se sve brzo promenilo. Sad je Novak taj kome gem nedostaje da povede sa 2:0. Laslo je bacio reket i izbacio frustraciju iz sebe, očigledno nezadovoljan ispuštenom prilikom. Takođe, on je sad taj koji je zatražio pomoć fizioterapeuta.

4:4 - BREJK ĐOKOVIĆ! Kakav gem. Uspeo je Đoković da vrati brejk, propustio je prvu priliku, ali nije drugu. Đere je nije iskoristio šansu da dođe na korak do osvajanja drugog seta.

4:3 - Veliku priliku propustio je Đere da možda i reši drugi set. Imao je dve šanse da napravi dupli brejk i tako praktičo dođe u situaciju da svojim servisom izjednači rezultat. Ipak, aktuelni šampion Ju-Es opena je uspeo da izvuče iz te situacije i borba u ovog segmentu se nastavlja.

4:2 - Deluje da Đoković i dalje muči stomak. Još uvek nije uspeo da pronađe pravi ritam u drugom setu.

3:2 - Rizikovao je Đere riternom, grešio je i tako u dobroj meri pomogao Noletu da osvoji gem.

3:1 - Potvrdio je brejk momak iz Sente. Gem je trajao veoma kratko, možda i najkraće u dosadašnjem toku susreta.

Laslo Đere/FOTO: Tanjug/AP

2:1 - BREJK ĐERE! Prvi brejk u meču pravi Đere. Muči se Đoković kad servira, nema lakih poena iz početnog udarca i 109. na svetu je to iskoristio te došao do prve prednosti u drugom setu.

1:1 - Sad se Đere suočio sa brejk prilikom, no nije izgubio servis. Borba na ovom meču se nastavlja. Laslo nije pao posle gubitka prvog seta.

0:1 - Dobio je Đoković prvi set, ali zabrinuo je navijače, pošto je na pauzi zatražio pomoć fizioterapeuta zbog problema sa stomakom. Uspeo je i da dobije maratonski prvi gem u drugom delu meča, i to tako što je spasao dve brejk lopte.

Physio and doctor on court for Djokovic between sets... pic.twitter.com/OSav2TFMEQ — José Morgado (@josemorgado) August 29, 2024

Prvi set: Đere - Đoković 4:6

4:6 - BREJK ĐOKOVIĆ! Prvi brejk na meču došao je u najnezgodnijem trenutku za Đerea. Ujedno ovo je bio prvi gem na meču koji je završen tako da onaj koji ga je izgubio nije osvojio nijedan poen.

4:5 - Dođao je Novak nadomak osvajanja prvog seta. Laslo sad mora da servira za ostanak u istom.

4:4 - Nastavlja se velika borba u prvom setu. Ne posustaje Đere koji od početka meča veoma jako udara lopticu.

Laslo Đere/FOTO: Tanjug/AP

3:4 - Novak je od naizgled jednostavnog gema došao do u poziciju da spasava brejk loptu. Opet je to uradio uspešno, te teniseri još uvek uspešno čuvaju servise.

3:3 - Najlakši gem od starta duela dobio je 109. na ATP listi. Đoković je osvojio samo jedan poen, pa tako ni posle šest gemova nema brejka.

2:3 - Konačno je odigran gem koji nije igran na razliku. Uspeo je osvajač zlata na Olimpijskim igrama da treći put povede od početka meča.

2:2 - Već viđeno! Tako bi se najednostavnije mogao opisati četvrti gem. Novak je imao nove dve brejk i nije ih iskoristio. Đere je kod 15:40 odservirao dva asa, potom dobio još dva poena i tako sprečio protivnika da mu oduzme servis.

1:2 - Dvojica srpskih tenisera odigrali su gem koji je trajao preko devet minuta i na kraju ga je dobio osvajač 24 grend slem titule. Ipak, sad je on bio taj koji je morao da spasava brejk lopte, ali baš kao i prethodno momak iz Sente uspeo je to da uradi.

FOKUSIRAN Novak Đoković/FOTO: Tanjug/AP

1:1 - Preživeo je Laslo prvi Novakov nalet. Propustio je aktuelni šampion Ju-Es opena dve brejk šanse. Nole je sa dve izbačene lopte u aut omogućio dobrom prijatelju da se izvuče iz neprijatne situacije.

0:1 - Dobio je Đoković uvodni gem u kojem je serivrao. Bila je poluprilika za Đerea koji je imao 15:30, ali to mu nije bilo dovoljno da dođe do prilike da rivalu oduzme servis.

Uoči meča:

Trenutno drugi i 109. igrač sveta se odlično poznaju, pošto su saigrači iz reprezentacije. Oni su do sad odigrali dva međusobna duela, a Nole je oba puta trijumfovao.

Ipak, Laslo je u tim mečevima namučio osvajača 24 grend slem titule. Prvi put su igrali 2022. godine na Srbija openu i Đoković je pobedio posle preokreta - 2:6, 7:6(6), 7:6(4).

Drugi duel imali su prošle godine takođe na Ju-Es openu. Tada je Đerea set delio od senzacije, ali je Novak uspeo da nadoknadi minus od dva seta i slavi sa 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

Nema sumnje da je Đoković veliki favorit i na ovom meču, posebno ako se zna da je momak iz Sente imao problema zbog povrede, čak je morao i na operaciju.

Oni igraju drugi susret na stadionu "Artur Eš". Pre njih od 1 sat po srednjeevropskom vremenu snage odmeravaju Koko Gof - Tatjana Marija.

Podsetimo, Nole je u Njujork došao pun samopouzdanja, pošto je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Vredi pomenuti i da brani titulu na Ju-Es openu.

