"NIJE SVE BILO RUŽIČASTO!" Bivši trener Novaka Đokovića: On je kao kipući lonac

MARKO Paniki je dugo bio kondicioni trener Novaka Đokovića, spremao ga za najveće napore, ali ta saradnja je nedavno okončana, pa Italijan sada na Ju-Es openu ima novog pulena.

Reč je o talentovanom Kinezu Đunčeng Šangu, koji ima 19 godina i predstavlja budućnost "belog sporta". A Paniki će imati i te kako šta da mu prenese, jer radeći sa najvećim svih vremena i Italijan je napredovao kao trener.

U razgovoru za "Sport klub" Marko je otkrio kako je raditi sa Novakom Đokovićem.

- Ah! Sa igračem njegove veličine uvek ima stresa. Moraš da se izboriš ne samo sa njim, već i sa celom organizacijom – igrač poput njega predstavlja industriju za sebe, u tome je izvor stresa. Takođe, elitni teniser poput njega uvek traži od vas više, više i više. To je deo igre - počeo je Paniki za "Sport klub".

Istakao je kako se nosio sa celom situacijom u radu sa Novakom.

- Vidite, znali smo da nije ništa lično u pitanju, znali smo da mu je to (da izbaci bes) ponekad potrebno kako bi igrao najbolje što može. Znali smo kako njegov um funkcioniše – kada da mu nešto kažemo, a kad ništa da ne govorimo. On je takav tip igrača kojem je to ponekad potrebno - ističe.

Izdvojio je neke momente rada sa njim koji su mu posebno dragi.

- Mnogo ih je. Ipak, izdvojiću finale sa Alkarazom u Sinsinatiju, to je bilo nešto neverovatno. Meč je bio spektakularan, ne samo sa aspekta tenisa, već i mentalno. Napor koji su uložili, čvrstina koju su pokazali, dvojica velikih igrača, bilo je zaista posebno. Ipak, najdivniji trenutak dogodio se u svlačionici posle finala. Obojica su bili razoreni fizički jer je bilo veoma vruće, ali posle tri minuta smo se svi zajedno smejali, oba tima. Neverovatan duh, svi smo uživali u tome što smo uradili. Naravno, Karlos je bio malo tužan u startu, ali i on je posle nekog vremena bio savršen. Taj trenutak je bio divan – bili su ’neprijatelji’ na terenu, ali posle… Izuzetno.

Izdvojio je i neke teške...

- Ha, to su oni trenuci kada se pritisak poveća i kada Novak postane kao kipući lonac, voda preliva, pa mora da se podigne poklopac, ha-ha. Nije sve bilo ružičasto, naravno, neću to da govorim, ali bila je velika privilegija raditi sa njim - zaključio je Paniki.

