VELIKA SENZACIJA U MONTREALU: Cicipas izgubio od 576. igrača sveta

MOŽDA su mnogi zaboravili japanskog tenisera Keija Nišikorija, ali došao je na masters u Montreal i pokazao zašto je pre nekoliko godina bio jedan od najboljih igrača na ATP turu.

Trenutno 576. igrač sveta je u drugom kolu pobedio Stefanosa Cicipasa sa 6:4, 6:4 i tako podsetio na dane kad je redovno igrao u završnicama velikih turnira.

Što se meča tiče, idealno ga je počeo iskusni 34-godišnjak. Ekspesno je stigao do 5:1, ali Grk je vratio jedan brejk, no do preokreta nije mogao.

U drugom segmentu presudan je bio treći gem u kom je Nišikori rivalu oduzeo servis. Kei protivniku nije dozvolio nijednu brejk loptu, što je bio znak da se plasirao u treće kolo posle 79 minuta igre.

Japanac će u narednoj rundi igrati protiv pobednika meča Ugo Amber (Francuska) - Njunjo Borhes (Portugal).

