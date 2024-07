"NOVAČE, PRAVIŠ ISTU GREŠKU"! Legendarna teniserka poslala poruku Đokoviću

LEGENDARNA teniserka Martina Navratilova tvrdi da je kalendar takmičenja ovog leta previše zahtevan za igrače.

FOTO: Tanjug/AP

Nekada prva igračica sveta smatra da je previše mali razmak između Vimbldona i Olimpijskih igara u Parizu.

- U suštini, start olimpijskog turnira je dve nedelje posle Vimbldona, a igrači imaju malo vremena za promenu. Očekuje ih nešto emotivno i fizički zahtevno, da bi posle ubrzo morali na betonske terene", rekal je Martina.

Uzela je za primer Novaka Đokovića, prisetila se 2021. godine i kako to može negativno da utiče na tenisere.

Foto: EPA-EFE/JOE CASTRO

- Mislim da će u Njujork mnogi doći sa isplaženim jezikom. Mislim da će većina biti u redu za Olimpijske igre, ali koliko energije imate? Mislim da je to Novaka Đokovića koštalo kalendarskog grend slema pre tri godine i sada to opet rade. Biće to mnogo gore od podloge, to su te emotivne i mentalne stvari koje vas obaraju", zaključila je Navratilova.

