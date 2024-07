A POSLE PORAZA U FINALU... Novak Đoković otvoreno o Olimpijskim igrama: Jasno mi je, nisam na nivou, ali...

NOVAK Đoković je doživeo poraz u finalu Vimbldona od Karlosa Alkaraza sa 6:2, 6:2, 7:6(4) i sad se okreće Olimpijskim igrama na kojim ima velika očekivanja.

FOTO: Tanjug/AP

Srbin je na konferenciji za medije posle meča istakao kako u Parizu želi da se bori za medalju.

- Hajde da nastavimo. I dalje imam nameru da igram Olimpijske igre i da se borim za medalju za moju zemlju. Na potpuno drugačijoj podlozi, na kojoj sam se povredio. Videćemo kako ću se mentalno i fizički osećati. Nadam se da ću pronaći svoj najbolji tenis. To će mi biti potrebno, čak i više od toga - rekao je Đoković.

Otkrio je da su mu do kraja godine dva glavna cilja učešće na najvećoj planetarnoj sportskoj smotri i Ju-Es openu.

- Olimpijske igre i Ju-Es Open su dva glavna cilja do kraja godine. Nadam se da mogu da budem na svom nivou na ta dva turnira. To što sam stigao do finala Vimbldona mi daje na samopouzdanju, ali posle meča sa jednim od najboljih na svetu osećam da nisam na tom nivou. Da bi ih pobedio moram da igram mnogo bolje nego danas i da se osećam bolje. Radiću na tome - zaključio je osvajač 98 titula.

Podsetimo, Novak Đoković je na poslednjim Olimpijskim igrama u Tokiju osvojio četvrto mesto.

Takmičenje u Parizu održava se od 26. jula do 11. avgusga.

