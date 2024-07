UŽAS: Novak Đoković igrao finale Vimbldona dok mu koleno krvari?! (FOTO)

NOVAK Đoković je poražen u finalu Vimbldona od Karlosa Alkaraza, a sve to mesec dana nakon operacije kolena posle predaje u četvrtfinalu Rolan Garosa. On je dan kasnije operisao koleno, ali iako je potom u vrlo kratkom roku ostvario niz nestvarnih poebda, nije mogao da napravi još jedan podvig i savlada Španca.

FOTO: Tanjug/AP

Igrao je u trećem setu Đoković vrhunski tenis, ali i pored toga što je time obradovao svoje navijače, deluje da je operacija ipak ostavila posledice.

To se najbolje videlo upravo u odlučujuim momentima megdana sa Špancem. Jer, čak i kada bi ostvario neke dobre poteze, bilo bi to više na iskustvo, ili "iz lakta", bez mnogo "bravura u pokretu". I ne čudi, jer situacija je bila ozbiljnija nego što se to u prvi mah činilo:

Teško se kretao.

A možda je razlog - baš ozbiljan...

Naime, u jednom trenutku dok je sedeo na stolici između gemova, fotografi su ga uslikali sa mrljom na stezniku kojim je zaštitio povređeno desno koleno.

FOTO: Tanjug/AP FOTO: Tanjug/AP

FOTO: Tanjug/AP

U prvi mah deluje da je steznik najboljeg tenisera u istoriji bio umrljan krvlju, a čak je i Miljan Amanović, član Noletovog stručnog štaba, u drugom setu Jeleni Đoković, suprizi najboljeg tenisera svih vremena rekao:

"Nije dobro, ne može da trči".

Novak nije mogao da trci? pic.twitter.com/Lp5Y2o82u3 — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) July 14, 2024

