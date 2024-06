DA LI ĆE SADA BITI JASNO? Teniski ekspert celom svetu objasnio zašto je Đoković najbolji

Najbolji srpski teniser Novak Đoković trenira u Londonu i očekuje se da nastupi na ovogodišnjem Vimbldonu, a sada je teniski ekspert Mats Vilander komentarisao Novaka Đokovića, njegovu povredu, ali i celokupnu njegovu igru.

Vilander je na početku rekao da je iznenađen time što se Đoković tako brzo oporavio.

- Bio sam veoma iznenađen kada sam ga video u Londonu, na par dana pre Vimbldona. Nisam ni znao šta će uraditi. Ali u tome je njegova veličina, on ne planira da bude prvi na svetu, on ne gleda da osvoji najviše grend slem trofeja, on jednostavno rešava probleme dan za danom. Mislim da prosto oseća da mora da dođe na Vimbldon, da uđe u takmičarsko raspoloženje, da se priprema i da pokuša da bude spreman za mečeve na najvažnijem turniru u svojoj karijeri - rekao je Vilander.

Dodao je i da će igranje na Vimbldonu pomoći da Novak što pre uhvati dobar ritam pred Olimpijske igre.

- To će mu samo pomoći da se vrati brže i bude potpuno spreman za Olimpijske igre kasnije tokom leta. Da je kod kuće, možda bi bolje trenirao, ali istovremeno, ne bi mogao da trenira i igra sa igračima na istom nivou kada je ovde na travi na Vimbldonu - dodao je Šveđanin.

Prokomentarisao je i šta je razlika između srpskog tenisera i preostale dvojice članova "velike trojke".

- Kada se Novak pojavio, nismo odmah videli njegovu veličinu, jer je ona bila više u njemu nego spolja. Kod Rodžera i Rafe veličina se odmah vidi, u udarcima, u samoj tehnici. Svako je odmah hteo da igra poput Federera. Sa druge strane Đoković udara lopticu kao većina profesionalaca. Jedina razlika je što on igra bekhend kao ostali koji imaju najbolji bekhend, igra forhend kao ostali koji imaju najbolji forhend, servira kao Rodžer koji ima najbolji servis - primetio je Vilander.

Bivši grend slem šampion je rekao da Đoković, za razliku do Federera i Nadala, nema slabosti.

- Nismo odmah shvatili da on zapravo i nema neku slabost u igri na bilo kojoj podlozi. Trebalo je vremena svima da shvate da je on bez slabosti. Federer je ima, Nadal takođe, ali Đoković stvarno nema slabosti - zaključio je Vilander.

Novak Đoković bi u prvom kolu trebao da igra protiv češkog tenisera Vita Koprive.

