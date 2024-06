"NOVAKU SAM REKAO NEŠTO JAKO LIČNO": Federer konačno priznao kako je rasplakao Đokovića (VIDEO)

Dokumentarni film o Rodžeru Federeru pod nazivom "12 Final Days" ("12 poslednjih dana") ugledao je svetlost dana, a čuveni Švajcarac nije skrivao svoje emocije.

FOTO: Tanjug/AP

Bilo je izuzetno emotivno tokom Lejver kupa 2022. godine kada je Federer odlučio da se oprosti u društvu prijatelja i najvećih protivnika na terenu. Smenjivale su se razne emocije, od suza do smeha. Ispratila su ga u penziju sve sama eminentna imena svetskog tenisa - Novak Đoković, Rafael Nadal i Endi Mari, Stefanos Cicipas, Kasper Rud. U jednom trenutku, "ledeni" Federer, kako su umeli da mu daju nadimak, pustio je suzu.

Federer je uspeo da rasplače bukvalno sve koju su se našli sa njim na terenu, ali i ljubitelje tenisa na tribinama, uključujući i njegovu porodicu.

Iako ljuti protivnici na terenu, nekada su padale i teške reči i van terena, nisu dva velika prijatelja poremetila, tako da je u jednom trenutku i Đoković zaplakao.

- Rekao sam mu neke stvari koje su bile veoma lične. Smatram da je Novak bio pomalo neshvaćen. Iza medijske slike, vidim to kakav je čovek i to je izazvalo nešto i kod njega - rekao je Federer.

Opet se Federer rasplakao kada je govorio o čitavom ispraćaju, što pokazuje koliko mu je sve to i značilo.

- Sve to me je definitivno pogodilo. Postao sam emotivan na samom kraju. Ne znam šta se desilo, zaista, pomislite to je kraj, završava se jedan vaš deo života, a kad pogledam sve njih, shvatim da sam u svačijem životu na neki način učestvovao - rekao je Federer, iako je mislio da će ostati čvrst kao i na terenu.

