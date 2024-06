BRUKA ROLAN GAROSA: Đokovića su pustili da se povredi, Špancu ugađaju

Srpski teniser Novak Đoković je povredio koleno i morao je da se operiše. Jedan od razloga za Noletove probleme je i odnos organizatora. Od činjenice da je igrao do kasno u noć, preko očajnog terena.

FOTO: Tanjug/AP

Novak Đoković se u nekoliko navrata bunio, tražio reakciju glavnih organizatora, a ona je izostala i to je i dovelo do konačnog ishoda, do povrede. Klizav, očajan teren.

Sa druge strane, Karlos Alkaraz je stigao do titule, u finalu protiv Zvereva. Osvojio je Karlos Alkaraz svoj prvi Rolan Garos, ukupno treći grend slem u 21 godini života, pobedom nad Aleksandrom Zverevom sa 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 i pružio se od sreće koliko je dug na šljaku pred 15.000 ljubitelja tenisa.

FOTO: Tanjug/AP

Sam Španac se žalio da je teren klizav, da uslovi nisu dobri. Šta se desilo? Ljudi zaduženi za brigu o podlozi odmah su preduzeli sve mere i sredili teren.

Postavlja se pitanje, čime je to Alkaraz zaslužio, a Novak Đoković nije. Ovo je samo dokaz koliko za Novaka Đokovića nema poštovanja.

BONUS VIDEO "ĐOKOVIĆ MOŽE DA IGRA JOŠ 2-3 GODINE": Goran Ivanišević o Novaku i budućim planovima

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.